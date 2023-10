La Piazza federale è stata sigillata dalla polizia. (Immagine d'archivio). Keystone

Dopo essere rimasta sigillata per un paio d'ore a causa di due oggetti sospetti, poi rivelatisi innocui, la Piazza federale di Berna è stata riaperta. Il cessato allarme è stato comunicato dalla polizia cantonale.

Poco dopo mezzogiorno, come constatato da giornalisti dell'agenzia Keystone-ATS sul posto, la piazza era stata sigillata. I funzionari della Confederazione erano stati invitati ad abbandonare l'ala ovest di Palazzo federale ed era stato evacuato anche il centro dei media.

I corrispondenti sul posto hanno notato, prima della chiusura dell'area, tre agenti di polizia intenti a controllare la zona. Il motivo dell'intervento non è ancora chiaro e accertamenti sono in corso. Un allarme ufficiale non è però stato lanciato.

L'ultimo avvenimento di questo genere risale a circa due settimane fa e anche in quel caso la chiusura era stata provocata da un oggetto sospetto, poi rivelatosi innocuo. Situazioni simili mettono in allerta sovente le forze dell'ordine: nel febbraio di quest'anno un uomo in tenuta mimetica aveva posteggiato la sua auto davanti a Palazzo, provocando l'intervento della polizia.

nw, ats