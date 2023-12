La Svizzera collaborerà più strettamente con il Regno Unito nel settore dei servizi finanziari (foto simbolica) Keystone

Le piazze finanziarie di Svizzera e Regno Unito si avvicinano. La «ministra» delle finanze Karin Keller-Sutter e il Cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt, hanno firmato oggi a Berna un accordo di mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari.

L'intesa riguarda il riconoscimento dell'equivalenza negli ambiti bancari, dei servizi di investimento, assicurativi, della gestione patrimoniale e delle infrastrutture del mercato finanziario per i clienti professionali, ha comunicato oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Nel settore dei servizi finanziari, in particolare della gestione patrimoniale, le attività transfrontaliere saranno rese possibili per i fornitori svizzeri. In base all'accordo, in futuro i clienti privati britannici con un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline (2,21 milioni di franchi) potranno essere serviti direttamente oltre confine.

Questo accordo – secondo Keller-Sutter citata nella nota – contribuirà a mantenere e rafforzare la competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera sul lungo periodo.

ev, ats