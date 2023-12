Pierre Krähenbühl sarà il direttore generale del CICR Keystone

Pierre Krähenbühl sarà il prossimo direttore generale del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Succederà a Robert Mardini il 1° aprile, al termine del suo mandato quadriennale.

Krähenbühl ha dedicato più di 30 anni al settore umanitario, di cui 25 ricoprendo posti di primo piano presso il CICR, scrive l'organizzazione umanitaria in una nota odierna. Attualmente occupa la carica di segretario generale dell'Assemblea del CICR.

In precedenza è stato inviato personale del Presidente del CICR in Cina e capo della delegazione regionale per l'Asia orientale. Nella nota, lo si descrive come un leader strategico e determinato, dotato di grande esperienza organizzativa e dedizione allo stesso CICR.

mh, ats