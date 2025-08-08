Gli aerei Pilatus non saranno più consegnati negli Stati Uniti. (foto d'archivio) sda

Il costruttore di aerei Pilatus, con sede a Nidvaldo, reagisce ai massicci dazi statunitensi: con effetto immediato, non saranno più consegnati aerei negli Stati Uniti. In futuro l'azienda intende servire questo importante mercato a livello locale.

Hai fretta? blue News riassume per te Pilatus ha smesso di esportare i suoi aerei negli Stati Uniti a causa delle elevate tariffe punitive.

In passato il Paese nordamericano era il mercato più importante per le vendite del Business Jet PC-24.

La produzione negli Stati Uniti sarà ampliata e sarà possibile lavorare a tempo ridotto a Stans. Mostra di più

Il costruttore di aerei Pilatus di Stans ha deciso di interrompere immediatamente le consegne negli Stati Uniti a causa degli elevati dazi imposti di recente dal governo di Donald Trump. I costi aggiuntivi sono troppo elevati e lo svantaggio competitivo troppo grave, ha annunciato l'azienda.

Particolarmente colpito è il Business Jet PC-24, che in passato veniva venduto spesso a clienti statunitensi.

Il Paese di Trump era un mercato chiave per Pilatus: circa il 40% di tutti i velivoli civili sono stati recentemente venduti lì, con quasi la metà delle vendite totali provenienti dal settore statunitense.

Anche il cantone di Nidvaldo ne ha tratto grande beneficio: Pilatus ha rappresentato quasi la metà delle sue esportazioni.

Pilatus in Colorado?

Come riporta la Luzerner Zeitung, i rapporti con i clienti e i servizi esistenti negli Stati Uniti continueranno, ma per il momento le nuove consegne saranno interrotte.

La situazione potrebbe avere conseguenze per gli oltre 3'000 dipendenti di Stans: se la situazione non dovesse migliorare, l'azienda sta valutando la possibilità di ricorrere al lavoro a orario ridotto o di ridurre i posti di lavoro attraverso la fluttuazione naturale.

Le liste degli ordini sono piene

Allo stesso tempo vuole espandere più rapidamente la produzione negli Stati Uniti, ad esempio in Colorado. A lungo termine, il piano prevede la produzione di aerei per il mercato statunitense direttamente in loco.

Nonostante la situazione di tensione, Pilatus è finanziariamente solida. Le liste degli ordini sono piene, per l'ammontare di circa due miliardi di franchi svizzeri, senza contare i clienti statunitensi.

Il costruttore ripone le sue speranze anche nel settore degli aerei da addestramento militare, che verrà ulteriormente rafforzato.