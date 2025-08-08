  1. Clienti privati
Dazi contro la Svizzera Pilatus interrompe le consegne di aerei negli USA, ma non smetterà di produrre per gli statunitensi

Sven Ziegler

8.8.2025

Gli aerei Pilatus non saranno più consegnati negli Stati Uniti. (foto d'archivio)
Gli aerei Pilatus non saranno più consegnati negli Stati Uniti. (foto d'archivio)
sda

Il costruttore di aerei Pilatus, con sede a Nidvaldo, reagisce ai massicci dazi statunitensi: con effetto immediato, non saranno più consegnati aerei negli Stati Uniti. In futuro l'azienda intende servire questo importante mercato a livello locale.

Sven Ziegler

08.08.2025, 12:25

08.08.2025, 14:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Pilatus ha smesso di esportare i suoi aerei negli Stati Uniti a causa delle elevate tariffe punitive.
  • In passato il Paese nordamericano era il mercato più importante per le vendite del Business Jet PC-24.
  • La produzione negli Stati Uniti sarà ampliata e sarà possibile lavorare a tempo ridotto a Stans.
Mostra di più
Vertenza commerciale. Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Vertenza commercialePilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

Il costruttore di aerei Pilatus di Stans ha deciso di interrompere immediatamente le consegne negli Stati Uniti a causa degli elevati dazi imposti di recente dal governo di Donald Trump. I costi aggiuntivi sono troppo elevati e lo svantaggio competitivo troppo grave, ha annunciato l'azienda.

Particolarmente colpito è il Business Jet PC-24, che in passato veniva venduto spesso a clienti statunitensi.

Il Paese di Trump era un mercato chiave per Pilatus: circa il 40% di tutti i velivoli civili sono stati recentemente venduti lì, con quasi la metà delle vendite totali provenienti dal settore statunitense.

Anche il cantone di Nidvaldo ne ha tratto grande beneficio: Pilatus ha rappresentato quasi la metà delle sue esportazioni.

Pilatus in Colorado?

Come riporta la Luzerner Zeitung, i rapporti con i clienti e i servizi esistenti negli Stati Uniti continueranno, ma per il momento le nuove consegne saranno interrotte.

La situazione potrebbe avere conseguenze per gli oltre 3'000 dipendenti di Stans: se la situazione non dovesse migliorare, l'azienda sta valutando la possibilità di ricorrere al lavoro a orario ridotto o di ridurre i posti di lavoro attraverso la fluttuazione naturale.

Le liste degli ordini sono piene

Allo stesso tempo vuole espandere più rapidamente la produzione negli Stati Uniti, ad esempio in Colorado. A lungo termine, il piano prevede la produzione di aerei per il mercato statunitense direttamente in loco.

Nonostante la situazione di tensione, Pilatus è finanziariamente solida. Le liste degli ordini sono piene, per l'ammontare di circa due miliardi di franchi svizzeri, senza contare i clienti statunitensi.

Il costruttore ripone le sue speranze anche nel settore degli aerei da addestramento militare, che verrà ulteriormente rafforzato.

