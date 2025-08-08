  1. Clienti privati
Vertenza commerciale Pilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti

SDA

8.8.2025 - 13:39

Un PC-12 nella sede del costruttore aeronautico Pilatus a tans (NW). (foto d'archivio)
Un PC-12 nella sede del costruttore aeronautico Pilatus a tans (NW). (foto d'archivio)
Keystone

Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli Usa. Lo ha comunicato oggi il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi statunitensi del 39% rappresentano per l'azienda uno «svantaggio competitivo significativo».

Keystone-SDA

08.08.2025, 13:39

08.08.2025, 13:43

Pilatus intende approfittare della sospensione delle consegne per elaborare soluzioni con i clienti e i partner, si legge in una nota.

Nonostante lo stop, i rapporti esistenti con la clientela statunitense e i servizi di assistenza continueranno senza interruzioni e nella loro totalità.

Dazi contro la Svizzera. Nidvaldo è il cantone più colpito dalla mannaia dei dazi di Trump, per Pilatus la situazione potrebbe diventare drammatica

Dazi contro la SvizzeraNidvaldo è il cantone più colpito dalla mannaia dei dazi di Trump, per Pilatus la situazione potrebbe diventare drammatica

