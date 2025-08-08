Vertenza commercialePilatus sospende consegna aerei agli Stati Uniti
SDA
8.8.2025 - 13:39
Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli Usa. Lo ha comunicato oggi il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi statunitensi del 39% rappresentano per l'azienda uno «svantaggio competitivo significativo».
Pilatus intende approfittare della sospensione delle consegne per elaborare soluzioni con i clienti e i partner, si legge in una nota.
Nonostante lo stop, i rapporti esistenti con la clientela statunitense e i servizi di assistenza continueranno senza interruzioni e nella loro totalità.