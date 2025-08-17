Il settore dell'edilizia è quello che sta ottenendo i migliori risultati nella tornata salariale del 2026. Sven Hoppe/dpa

Nonostante le controversie commerciali, i salari in Svizzera continueranno a crescere, in media dell'1,3%. Mentre i settori dell'edilizia e dei servizi ne traggono vantaggio, l'industria e gli esportatori restano sotto pressione.

Hai fretta? blue News riassume per te Le aziende svizzere, nonostante le controversie doganali, vogliono aumentare i salari dell'1,3% in termini nominali nel 2026, il che corrisponde allo 0,8% in termini reali.

A beneficiarne maggiormente saranno i settori dell'edilizia, della farmaceutica, della finanza e dell'albergheria.

Ma ci sono anche settori che non ne beneficeranno affatto. Mostra di più

Nonostante le controversie legate ai dazi, le aziende svizzere vogliono aumentare i salari l'anno prossimo, come scrive la «NZZ am Sonntag». Lo rivela un nuovo sondaggio sui salari di 4'500 aziende condotto dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico di Zurigo.

Secondo il sondaggio, le aziende intendono aumentare i salari nominali in media dell'1,3% nei prossimi dodici mesi. Tenendo conto dell'inflazione - recentemente stimata allo 0,5% dal KOF - l'aumento reale dovrebbe essere dello 0,8%.

Si tratterebbe del terzo anno consecutivo di aumento dei salari reali. Dopo un prolungato periodo di magra tra il 2021 e il 2023, i lavoratori recupererebbero così parte delle perdite subite in quel periodo.

L'edilizia in testa

L'industria delle costruzioni dovrebbe registrare la performance migliore, con un aumento previsto dell'1,7%. Il motivo è la carenza di manodopera qualificata e un sindacato forte. Anche i dipendenti dei settori alberghiero, farmaceutico e finanziario possono sperare in un aumento salariale superiore alla media.

Il potenziale rimane limitato nel commercio al dettaglio, all'ingrosso e nell'industria, dove la crescita supera a malapena l'1%. Particolarmente colpiti sono i settori orientati all'esportazione, come l'orologeria e l'industria meccanica, che risentono dei dazi punitivi degli Stati Uniti. Secondo il KOF, i posti di lavoro in questi settori potrebbero addirittura essere messi a rischio.

Il KOF sottolinea che gli aumenti salariali non sono percepiti in egual misura da tutti i dipendenti. Invece di adeguamenti generali, molte aziende si concentrano sempre più sul pagamento di bonus individuali.