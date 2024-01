I Giovani Liberali alla consegna delle firme per la loro iniziativa sulle pensioni (foto di luglio 2021) Keystone

Assemblea dei delegati del PLR svizzero questa mattina a Zugo: il partito prenderà posizione sulle votazioni federali del 3 marzo. Saranno presenti i consiglieri federali Karin Keller-Sutter e Ignazio Cassis.

L'incontro – come si evince dall'invito del PLR – sarà incentrato sul tema della sicurezza della previdenza per la vecchiaia, che il partito definisce una delle «sfide più importanti del nostro tempo». L'AVS rischia di finire nelle cifre rosse nei prossimi anni e le rendite delle generazioni future sono in pericolo, sottolinea il partito.

In apertura dell'assemblea, il PLR discuterà l'iniziativa sulle pensioni dei Giovani Liberali e prenderà posizione su come votare. Il testo propone di innalzare l'età pensionabile a 66 anni entro il 2032 e di adeguarla successivamente all'aspettativa di vita. Sempre il 3 marzo il popolo sarà chiamato a esprimersi anche su un'altra iniziativa, lanciata dall'Unione sindacale svizzera (USS), che chiede una tredicesima mensilità AVS.

Inoltre, i delegati si esprimeranno anche sull'iniziativa per premi di cassa malattia meno onerosi del PS, sull'iniziativa per un freno ai costi dell'Alleanza del Centro, sul referendum contro l'ampliamento delle autostrade e sul referendum contro la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

ev, ats