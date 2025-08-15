Damian Müller non vuole diventare presidente del PLR. Era uno dei favoriti. (Immagine d'archivio). Keystone

Il consigliere agli Stati lucernese Damian Müller non vuole diventare presidente del PLR. Lo ha annunciato venerdì sera. Come noto, una commissione interna del partito si occupa della successione di Thierry Burkart e accetta candidature fino al 20 agosto.

Müller rappresenta il suo cantone agli Stati dal 2015 ed era considerato uno dei grandi favoriti per la presidenza dei liberali-radicali. La notizia della sua rinuncia è stata data dalle testate di CH Media.

Il lucernese non vuole diventare un politico a tempo pieno ma restare attivo anche nel mondo del lavoro, ha detto il diretto interessato.

La rinuncia non è stata una decisione facile, ha affermato Müller alla «Tagesschau» della SRF.

Per diventare presidente serve una dedizione a tempo pieno e «col mandato agli Stati e con la mia professione, non ci sarebbe stato spazio. Bisogna essere onesti con sé stessi», ha evidenziato.

L'attuale presidente Thierry Burkart si è dimesso dopo quattro anni per ottobre. Finora nessuno ha ufficialmente dato la propria disponibilità a prendere il suo posto.