Svizzera PLR: i delegati decidono sugli accordi Ue

SDA

18.10.2025 - 09:14

Assemblea dei delegati oggi per il PLR. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il PLR vuole chiarire oggi, all'assemblea dei delegati a Berna, la posizione riguardo agli accordi con l'Ue. Verrà inoltre decisa la nuova presidenza del partito.

Keystone-SDA

18.10.2025, 09:14

18.10.2025, 09:25

La scelta sui rapporti con l'Europa va interpretata come indicazione in vista di una votazione popolare. I delegati si dichiareranno favorevoli o contrari al pacchetto di accordi e decideranno se richiedere la doppia maggioranza di popolo e Cantoni.

Il dibattito si preannuncia acceso. I favorevoli all'accordo sottolineano i lati positivi dei bilaterali già esistenti, mentre i contrari temono una perdita di sovranità.

I delegati, riuniti allo stadio di Wankdorf, decideranno poi chi dirigerà in futuro il partito. La consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz-Stauffacher e il consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann si sono presentati per una co-presidenza.

