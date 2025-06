Thierry Burkart oggi nel corso della Sessione a Berna. Keystone

Il presidente del Partito liberale radicale (PLR) Thierry Burkart si dimette. Il consigliere agli Stati argoviese intende cedere la presidenza ad ottobre, due anni prima delle prossime elezioni federali. Sarà istituita una commissione per organizzare la successione.

Keystone-SDA SDA

In un comunicato diffuso poco fa, il PLR ringrazia il presidente – che è stato a capo della formazione per circa quattro anni – «per l'impegno eccezionale, la leadership e la dedizione incondizionata alla causa liberale-radicale». Annunciando le sue dimissioni con largo anticipo, ha creato i presupposti per un passaggio di consegne ordinato.

La commissione di selezione sarà eletta dalla conferenza dei presidenti delle sezioni cantonali. Il comitato direttivo del partito propone il consigliere nazionale Beat Walti (ZH) per guidare questa commissione. Il seguito della procedura sarà reso pubblico giovedì nel corso di una conferenza stampa.

Burkart, 49 anni, avvocato, è membro del Consiglio degli Stati dal 2019, e prima – dal 2015 al 2019 – aveva fatto parte del Consiglio nazionale. Nel 2023 è stato rieletto alla Camera dei Cantoni con il miglior risultato nella storia di Argovia.

Nella nota si precisa che Burkart intende dedicarsi nuovamente alla politica concreta e concentrarsi maggiormente sulle sue attività professionali. «Il momento è opportuno per un cambio al vertice», ha affermato il presidente, citato nel comunicato. Il partito ha infatti una posizione chiara, un'immagine compatta e una solida struttura organizzativa, conclude.