Dialogo invece di smartphone, ecco una delle proposte del PLR. Keystone

Il sistema scolastico in Svizzera va rafforzato: è l'opinione del Partito liberale radicale (PLR), che è passato all'azione dapprima con un documento di posizione e poi con iniziative e atti parlamentari concreti.

SDA

La campagna dei radicali è stata presentata oggi a Berna nel corso di una conferenza stampa. Secondo il partito, quello dell'istruzione obbligatoria è un settore che ha urgentemente bisogno di interventi.

Per questo motivo il PLR ha messo a punto una sorta di «cassetta degli attrezzi» contenente cinque mozioni volte a risolvere i problemi più urgenti.

In particolare si propone di tornare alle classi di sostegno in sostituzione della scuola inclusiva, di creare classi linguistiche per allofoni, di ridurre la burocrazia in favore dell'insegnamento, di garantire la neutralità politica della scuola dell'obbligo e di vietare in classe gli smartphone.

pv, ats