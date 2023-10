Il presidente del PLR, Thierry Burkart. Keystone

Una giornata grigia: né contenti, né troppo tristi insomma. Così ha commentato alla RSI la giornata elettorale odierna il presidente del PLR, Thierry Burkart, che ha detto di sperare ancora nei ballottaggi in alcuni Cantoni per il Consiglio degli Stati.

Insomma, le cose potrebbero ancora cambiare, almeno a livello di seggi. Tuttavia, il presidente del PLR ha ammesso che, a livello di elettori, il PLR ha perso qualcosa. L'atteso superamento del PS, annunciato un anno fa, non si è verificato.

Stando a Burkart, è probabile che l'UDC abbia saputo sfruttare certi temi in maniera ottimale, come quello dell'asilo, e che i dossier cari al suo partito, come l'approvvigionamento elettrico, la demografia o la politica economica, abbiano fatto meno presa sugli elettori. Circa la crisi del Credit Suisse, quest'ultima, secondo il consigliere agli stati argoviese – rieletto – «non ci ha aiutato».

cp, ats