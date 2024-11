In realtà la stagione influenzale non è ancora iniziata (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il numero di casi di Covid e influenza segnalati in laboratorio è attualmente basso, ma gli esperti e la Confederazione dicono che non bisogna farsi ingannare da questo dato.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La stagione influenzale è iniziata, ma non è ancora in pieno svolgimento.

Ciononostante il numero di casi di Covid e influenza segnalati in laboratorio rimane basso.

Ma il quadro è ingannevole, dicono gli esperti e la Confederazione. Mostra di più

La Svizzera tossisce e starnutisce. Questo è il quadro che vediamo in questo momento negli uffici, a casa, in treno o in autobus. I fazzoletti vengono tirati fuori ovunque.

Ciononostante, il numero di casi segnalati in laboratorio all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rimane sorprendentemente basso. Come è possibile?

In realtà la stagione influenzale non è ancora iniziata, afferma l'esperto di virus Richard Neher del Biozentrum dell'Università di Basilea, interpellato da blue News. «Siamo ancora nella fase di pre-stagione».

Anche l'UFSP ha dichiarato a blue News che l'epidemia di influenza è attualmente ancora a un livello pre-stagionale. Tradizionalmente questa raggiunge il picco solo nei mesi freddi di gennaio e febbraio.

Ad esempio lo scorso inverno il maggior numero di infezioni è stato registrato solo all'inizio di febbraio. È improbabile che la situazione cambi anche quest'anno.

Le infezioni trattate direttamente dal medico

Anche il numero di casi di Covid segnalati si mantiene a un livello costante. In realtà il numero di segnalazioni in laboratorio è diminuito nelle ultime settimane.

Ma le apparenze ingannano, afferma l'UFSP: «Da metà agosto, le visite mediche ambulatoriali per infezioni respiratorie acute e malattie simil-influenzali sono di nuovo in aumento in tutta la Svizzera».

In altre parole, le infezioni da SARS-CoV-2 e influenza sono di nuovo in aumento, anche se di solito non vengono analizzate in laboratorio, ma trattate direttamente dal medico.

L'UFSP ipotizza anche che il numero di referti di laboratorio per Covid possa aumentare ancora nelle prossime settimane. Infatti «da maggio 2024 nelle acque reflue è stato registrato un lento, ma costante aumento della carica virale di SARS-CoV-2».

Alcuni dei sintomi tipici del Covid e dell'influenza

Ma come faccio a sapere se ho l'influenza o il Covid? Ci sono effettivamente alcune differenze.

Sintomi tipici dell'influenza Frequenti: febbre, stanchezza, mal di testa e dolori agli arti, tosse secca.

A volte: naso che cola, mal di gola, perdita di appetito.

Rari: nausea, vomito, diarrea.

Mai: respiro affannoso. Mostra di più

Sintomi tipici del Covid Frequenti: febbre, tosse secca, naso che cola.

A volte: stanchezza, mal di testa, dolori agli arti, mal di gola, respiro corto, alterazione dell'olfatto o del gusto.

Rari: diarrea, vomito, perdita di appetito. Mostra di più

L'UFSP raccomanda di continuare a seguire le regole abituali nei prossimi mesi.

«Queste includono: rimanere a casa se si hanno sintomi di raffreddore, indossare una mascherina se necessario ed evitare il contatto con persone particolarmente a rischio, lavarsi regolarmente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nell'incavo del braccio e altri punti».

Inoltre le vaccinazioni contro il Covid e l'influenza sono ancora raccomandate per i gruppi a rischio.