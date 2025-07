Il piccolo centro balneare di Porrentruy. blue News

Dopo il divieto di accesso alla piscina di Porrentruy, il villaggio giurassiano ha fatto notizia fino a Varsavia e Berlino. blue News ha incontrato gli abitanti del luogo, che si difendono dalle accuse.

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'inizio di luglio, solo le persone che vivono, lavorano o hanno la cittadinanza in Svizzera possono fare il bagno a Porrentruy, decisione che ha suscitato scalpore a livello internazionale.

A livello locale, la popolazione mostra segni di frustrazione, comprensione e desiderio di ordine. Molti sottolineano: non si tratta di razzismo, è una questione di rispetto.

Gli estremisti di destra celebrano il provvedimento, con grande disappunto di molti abitanti locali. Mostra di più

È un venerdì pomeriggio, il sole riscalda sempre più l'aria sopra la piscina all'aperto della cittadina giurassiana di Porrentruy, il termometro segna 24 gradi.

È passato poco tempo da quando una decisione del consiglio comunale è stata riportata dai media internazionali. Improvvisamente, la piccola città del Giura si è trovata al centro di un dibattito che ha raggiunto Berlino, Parigi e Varsavia.

C'è una sensazione sfuggente nell'aria: un misto di fastidio, sfida e stanchezza. «Siamo incompresi da tutti», brontola la commessa del chiosco sulla strada per la piscina. «Siamo stati maltrattati politicamente», dice un cliente della stazione di servizio di fronte.

La passeggiata dalla stazione alla piscina dura circa un quarto d'ora. Si passa davanti al chiosco, alla stazione di servizio, a un rivenditore di trattori e a una bancarella di albicocche in un parcheggio.

Qui, blue News incontra un uomo. È un padre, come dice lui stesso. Un tipo tranquillo. «A Porrentruy ci piace l'atmosfera familiare. Ci prendiamo cura gli uni degli altri e a volte scegliamo soluzioni semplici».

Il villaggio rifiuta la definizione «divieto agli stranieri»

Ciò che lo preoccupa non è l'attenzione internazionale. Dal punto di vista turistico, è addirittura benvenuta. Quello che è molto peggio è ciò che viene fatto di Porrentruy.

Sua moglie interviene e si arrabbia. Fa vedere al reporter un video sul suo cellulare che mostra presumibilmente la piscina all'aperto di Porrentruy: sovraffollata, caotica, rumorosa. «Ma non è qui! Quella non è la nostra piscina!». È stata postata da un account Instagram polacco.

La decisione del consiglio comunale del 2 luglio è stata formulata in modo chiaro: solo chi vive, lavora o ha la cittadinanza in Svizzera potrà accedere alla piscina all'aperto. È prevista un'eccezione per i turisti in possesso di una carta d'ospite.

Quello che è stato descritto dai media come un «divieto di accesso agli stranieri» è visto da molti abitanti del luogo come una soluzione pragmatica. Non per xenofobia, ma per necessità.

Il comune non vuole più che i frontalieri entrino nel centro balneare. blue News

Una donna anziana siede al bar a bordo piscina venerdì a pranzo. La 71enne inizia una conversazione con il giornalista di blue News. Condividono una porzione di patatine e crocchette di pollo.

Per l'articolo si fa chiamare Ruth, non dice il suo vero nome per paura del chiacchiericcio del villaggio. E perché, come dice lei stessa, la stampa estera ha già riportato le sue dichiarazioni completamente fuori contesto una volta.

«Ho fatto delle ricerche e ho letto che un quinto delle persone qui in paese non ha il passaporto svizzero», racconta, «non ci sarebbe mai venuto in mente di escluderli. Sono i nostri vicini, i nostri amici!». Non si può parlare di «divieto di ingresso agli stranieri», come si dice oggi ovunque, almeno non dal suo punto di vista.

A lei interessano altre cose: la decenza. Il rispetto. E lo spazio. «Quando a giugno ha fatto molto caldo, qui si è scatenato l'inferno», dice, «e molte persone non sapevano come comportarsi, compresi i nostri ragazzi. Anche a loro mancano dei buoni modelli di comportamento!».

Alcuni giovani creano problemi. blue News

Una piscina per il villaggio anziché per la regione francese

Ruth non vuole passare per razzista. Al contrario. Dice di essere a favore di una società aperta. Ma è anche favorevole a regole chiare. «La nostra piscina è per il nostro villaggio. Quando in Francia chiuderanno le piscine all'aperto e tutti verranno da noi, non sarà sufficiente».

I parcheggi e le zone d'ombra sono limitati. «Quando il caldo dell'estate si mescola al maschilismo dei social media, diventa spiacevole per tutti».

Un'occhiata all'area circostante mostra quanto rapidamente la situazione possa diventare difficile: blue News conta circa 50 parcheggi intorno alla piscina. Chi vuole venire qui di solito lo fa in auto o in bicicletta: non c'è un vero e proprio servizio di autobus.

L'intera struttura di Porrentruy, compresa la piscina e il prato per prendere il sole, si estende per circa un ettaro. A titolo di paragone, la piscina all'aperto Letzigraben di Zurigo ha un'estensione di circa tre ettari, e la città non ha un solo centro balneare, ma 15 piscine e lidi all'aperto.

Non c'è quindi da stupirsi se nelle giornate particolarmente calde si verificano affollamenti e conflitti. Non c'è solo stress nei parcheggi, ma anche nelle piscine stesse.

Quest'anno l'autorità locale ha emesso diversi divieti, a causa di abusi comportamentali, aggressioni al personale e violazioni dei limiti. Alcuni giovani hanno addirittura scavalcato le recinzioni. L'addetto alla piscina e la sicurezza pagata dal comune sono stati a volte sopraffatti nel tentativo di accontentare tutti.

Il sindaco giustifica la decisione

Non è stato possibile verificare cosa sia successo esattamente. La polizia cantonale non ha risposto a una richiesta di informazioni. Il Cantone ha rifiutato di commentare i colloqui con il comune.

Le richieste di interviste sono rimaste senza risposta sia da parte del sindaco che del presidente del consiglio comunale, nonostante i numerosi tentativi.

Le critiche sono state poche, ad esempio da parte dei giovani PS, che ritengono che il regolamento comunale normalizza i pregiudizi e «rende una parte della popolazione un capro espiatorio».

Un membro della gioventù socialista ha riferito che non gli è stato permesso di andare al centro balneare con il suo amico francese: «È stato molto spiacevole dovergli spiegare perché».

La buvette della piscina di Porrentruy serve anche crocchette di pollo e birra. blue News

In un'ampia intervista rilasciata giovedì alla RTS, il sindaco Philippe Eggertswyler ha sottolineato che la misura era corretta, ben ponderata e proporzionata. Non c'era alcuna intenzione di annullarla.

«Non siamo xenofobi e la misura non è razzista», ha detto. «Ma dobbiamo proteggere le nostre infrastrutture». Una piscina all'aperto per 28'000 persone nella regione dell'Ajoie è diversa da una per 250'000 persone della vicina Francia.

La decisione è stata fatta a pezzi sui social media. Gli estremisti di destra tedeschi hanno celebrato Porrentruy come un modello da seguire. Un rappresentante del partito di estrema destra Rassemblement National, di Marine Le Pen, si è persino recato sul posto e ha lodato l'azione.

Ruth scuote la testa. «Il nostro sindaco non fa politica con Le Pen. Chiunque dica questo non ha idea di chi siamo noi».

I non autoctoni sono sempre stati svantaggiati

Il fatto che i non locali siano svantaggiati nelle piscine svizzere non è una novità. In molti comuni, i «locali» hanno la priorità nelle offerte per il tempo libero e il turismo.

Anche Porrentruy applica da tempo queste regole: chi non è «indigeno» paga di più. Poi sono stati rifiutati i pagamenti in euro. L'anno scorso il comune ha introdotto l'obbligo di identificazione. I trasgressori sono stati minacciati di pagare una multa fino a 5'000 franchi.

Gli adulti non residenti pagano 12 franchi a Porrentruy. Gli abitanti del luogo pagano solo 7,50 franchi. blue News

Ma tutto questo non è bastato, afferma Ruth. «Quest'anno è stato peggio». Non lo dice con odio, ma con preoccupazione. «Anche i nostri giovani volevano sentirsi particolarmente forti. Non è un problema di origine, ma di educazione». Una ragazza al tavolo vicino si gira in quel momento e interviene: «I talahons svizzeri sono molto peggio!».

«Talahons» è un termine dispregiativo, solitamente usato per i giovani uomini che vengono associati agli immigrati di origine araba per il loro comportamento, aspetto o linguaggio.

I politici dell'AfD hanno usato questa parola e hanno affermato che Porrentruy ha emanato un «divieto di talahon».

Le piscine all'aperto non sono un idillio

Quando il giornalista lo spiega a Ruth, lei risponde seccamente: «Se vuoi essere infastidito qui, non hai bisogno di uno di questi talahon». Indica i bambini che strillano e saltano sull'asciugamano degli altri. Gli adolescenti che saltano dal muro verso la piscina in violazione delle regole.

Poco dopo, un pensionato viene colpito all'anca da un pallone. E un telefono cellulare vagante provoca agitazione: squilla ininterrottamente per quasi cinque minuti, finché un bagnante esasperato non lo spegne senza ulteriori indugi.

Nella piscina di Porrentruy non c'è solo un bagnino: anche diversi addetti alla sicurezza. blue News

Durante la conversazione, diventa chiaro che se si cerca un luogo idilliaco per nuotare, raramente lo si trova. Una piscina è rumorosa. È viva. Ruth dice: «In realtà è solo il normale caos. A volte di più, a volte di meno. Non lo rimprovero a nessuno. Ma non tutto insieme, per favore. Se non avete una piscina, perché non protestate a casa vostra o avviate un'iniziativa?».

Alla domanda se andare in piscina sia sempre stato così politico per lei, Ruth ride. «No. Ma ti fa riflettere quando le persone del partito di Le Pen parlano del tuo villaggio. E quando i sostenitori di Alice Weidel vedono improvvisamente Porrentruy come un modello per la loro immagine avvelenata dell'umanità».

Poi aggiunge: «Almeno non vedrò queste due signore nella mia piscina a causa del divieto». Quando il giornalista interviene dicendo che Weidel ha un appartamento in Svizzera e potrebbe venire, Ruth alza brevemente lo sguardo e brontola: «Accidenti».