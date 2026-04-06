Possibile carenza di benzina tra pochi giorni: quali conseguenze in Svizzera?

Un nuovo studio della banca statunitense J. P. Morgan mostra che una carenza di benzina e petrolio potrebbe verificarsi già tra pochi giorni. sda

Il blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe presto avere conseguenze notevoli per l'Europa: uno studio avverte che è possibile che si verifichino carenze di benzina e gasolio già tra pochi giorni. La Svizzera sembra ancora al sicuro.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La guerra in Iran sta bloccando lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale viene normalmente trasportato circa il 20% del petrolio mondiale.

Secondo la banca statunitense J.P. Morgan, c'è il rischio di una carenza di benzina e diesel anche in Europa a partire da metà aprile, mentre Asia e Africa sono già interessate.

La Svizzera al momento è ancora rifornita, ma sta monitorando la situazione da vicino, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha già reso note le riserve di petrolio. Mostra di più

La guerra in Iran è in corso da oltre un mese. Allo stesso tempo, lo Stretto di Hormuz, una delle rotte di navigazione più importanti al mondo, è praticamente intransitabile. Circa un quinto del petrolio mondiale viene normalmente trasportato attraverso questo stretto.

Un nuovo studio della banca statunitense J. P. Morgan mette ora in guardia dalle conseguenze per l'Europa. Lo riferisce il «Blick». Una «massiccia carenza di benzina e diesel potrebbe essere imminente già dal 10 aprile».

Secondo le previsioni, in questo giorno arriveranno le ultime consegne di petrolio spedite prima dell'inizio della guerra. Dopodiché è probabile che le importazioni diminuiscano drasticamente.

Anche il Nord America ne risente

Altre regioni saranno colpite ancora più duramente. Gli effetti si fanno già sentire in Asia e in Africa meridionale. Secondo lo studio, dal 1° aprile non sono arrivate quasi più consegne di petrolio.

Paesi come la Cina e l'India, che ottengono fino al 90% del loro petrolio dal Golfo Persico, sono particolarmente colpiti. La situazione è tesa anche in Sudafrica. Dalla metà di marzo è stato osservato un calo delle forniture.

Gli effetti raggiungeranno presto anche il Nord America. Secondo J. P. Morgan, si faranno sentire a partire dal 15 aprile, soprattutto per le importazioni di gasolio. Quasi un terzo di quello commerciato a livello mondiale proviene dal Medio Oriente.

Un'interruzione prolungata della rotta potrebbe toccare le infrastrutture globali, l'agricoltura e il settore dei trasporti.

L'AIE attinge alle riserve

Il 13 marzo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha reagito per stabilizzare la situazione. Ha messo a disposizione 400 milioni di barili di petrolio dalle sue riserve di emergenza.

Anche la Svizzera è membro dell'AIE, ma per ora non partecipa a questa misura.

Per ora la Svizzera è ancora rifornita

Su richiesta del «Blick», l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha spiegato: «A causa dell'attuale sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti a base di oli minerali e della prevista flessibilità nazionale, la Svizzera non partecipa per il momento alla liberazione volontaria delle scorte».

L'approvvigionamento in Svizzera è per ora considerato stabile. Ma il Governo sta monitorando attentamente la situazione e intende reagire se necessario.