La consigliera nazionale del PS invita a un dibattito sulla violenza, l'origine e i doppi standard politici. La 35enne pone infatti una domanda: perché ci si indigna di più per la richiesta di lasciare gli uomini fuori dai centri balneari che per l'esclusione degli stranieri?

Così facendo critica i due pesi e le due misure nel trattare la violenza e l'origine.

Fa riferimento a statistiche allarmanti e paragona la sua proposta esagerata al presunto «divieto di ingresso agli stranieri» a Porrentruy, nel Canton Giura.

Da luglio, la piscina all'aperto è accessibile solo agli abitanti del luogo, una decisione che ha suscitato il plauso dell'estrema destra. Mostra di più

La consigliera nazionale del PS Tamara Funiciello ha suscitato scalpore con un post pungente su Instagram. Con il titolo «Fuori gli uomini dalle piscine!», l'autrice analizza in modo critico le statistiche sulla violenza e le collega agli attuali dibattiti politici sulla sicurezza e sui due pesi e due misure.

La socialista chiarisce subito che l'affermazione non è da intendersi in senso letterale, ma il suo obiettivo è far riflettere. Dopo tutto, non tutti gli uomini sono violenti, ma la maggior parte dei reati violenti gravi in Svizzera sono commessi dalle persone di sesso maschile.

L'autrice cita un esempio: secondo le statistiche, fino al 1° luglio 2024 tutti gli stupri sono stati commessi da uomini. Nel caso delle lesioni personali gravi, la percentuale di uomini è del 96%. La violenza sessuale è diffusa anche nell'esercito e colpisce soprattutto le donne.

Funiciello chiede un dibattito «differenziato»

Funiciello critica il fatto che queste cifre siano spesso valutate in modo diverso: quando a commettere violenza sono uomini bianchi, spesso si dice che hanno avuto un'infanzia difficile, problemi psicologici o che erano ubriachi.

Nel caso di autori di violenza di origine straniera, invece, si sottolinea subito la loro origine. Per l'autrice, questo è un esempio di razzismo strutturale.

Il contributo della 35enne è stato suscitato dal dibattito sulla piscina di Porrentruy, nel Canton Giura, dove - dall'inizio di luglio - possono entrare solo persone con passaporto svizzero, permesso di soggiorno o di lavoro.

Il Comune la definisce una soluzione d'emergenza a causa del sovraffollamento, ma la decisione ha suscitato grande scalpore sui social media.

Inoltre, gruppi estremisti di destra hanno apertamente celebrato la misura e un video fuorviante di un'altra piscina è stato falsamente condiviso come prova della situazione giurassiana.

Mentre molti abitanti del luogo vedono il nuovo regolamento come pragmatico, Funiciello lo considera un esempio di emarginazione strutturale.

Tali misure rafforzerebbero gli stereotipi esistenti, spiega infatti a blue News. «La colpa della violenza viene spostata, allontanandola da chi la commette e dirigendola verso la sua origine. Non è la persona che colpisce a essere responsabile, ma "lo straniero"».

Donne con il «passaporto sbagliato»

Funiciello sottolinea che la violenza contro le donne è una questione complessa. Chiunque voglia affrontarla politicamente deve farlo con un dibattito serio e differenziato e non nascondersi dietro soluzioni semplicistiche e fasulle.

Le donne che non hanno autonomia finanziaria e reti sociali sono particolarmente vulnerabili, ad esempio perché sono nuove nel Paese o non hanno accesso a un'occupazione stabile.

«L'autonomia finanziaria è la chiave per proteggersi dalla violenza», spiega ancora la socialista a blue News. «Le donne che sono finanziariamente indipendenti possono fuggire dalla violenza più facilmente. Quelle che non ce l'hanno spesso rimangono nella relazione problematica».

Ciò rende ancora più grave il fatto che vengano effettuati tagli proprio in questo settore, ad esempio sui salari minimi: «Questo è il terreno in cui prospera la violenza».

Funiciello fa riferimento anche a uno studio che dimostra che la polizia viene chiamata meno frequentemente e più tardi se il presunto colpevole ha un nome svizzero, mentre lo si fa più rapidamente se ne ha uno straniero: «Questo significa che la violenza contro alcune donne rimane inosservata più a lungo e questo dovrebbe farci riflettere».

I troll di destra vogliono ritrarre le donne come oggetti

Il suo post su Instagram è apparso poco dopo un altro incidente che ha fatto notizia: nell'estate del 2024, due uomini sono stati filmati mentre osservavano e apparentemente commentavano le bagnanti dalle rive della Limmat nella piscina Frauenbadi di Zurigo.

La città ha deciso di non installare un muro per la privacy per motivi di conservazione della struttura.

La notizia è stata utilizzata da provocatori sessisti su Internet per giustificare le molestie alle donne. Un utente ha chiesto, ad esempio: «Non ci è più permesso guardare le ragazze?», sminuendo le donne.