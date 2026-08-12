Grave incidente martedì sera sull'alpe Robiei, in territorio di Cevio. Un pastore di 27 anni è precipitato per una decina di metri mentre svolgeva dei lavori in una zona impervia. Le ferite riportate sono tali da metterne in pericolo la vita.

Un giovane pastore è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto martedì sera sull'alpe Robiei, in territorio di San Carlo, frazione del comune di Cevio.

Stando alle prime informazioni comunicate oggi dalla Polizia cantonale, l'infortunio si è verificato poco prima delle 20. Il 27enne, cittadino italiano residente in Italia, si trovava in quota per svolgere lavori di pastorizia.

Mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, il giovane ha perso l'equilibrio ed è precipitato per una decina di metri. Le cause della caduta dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.

Nell'impatto il 27enne ha riportato traumi molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega.

Dopo aver ricevuto le prime cure d'urgenza sul luogo dell'incidente, il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Secondo una prima valutazione medica, le ferite riportate sono talmente gravi da metterne in pericolo la vita.