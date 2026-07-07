Incidente
Precipita sul sentiero che da Gandria sale a Brè, identificato l'uomo morto
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE
È nota l'identità dell'uomo trovato senza vita lo scorso 28 giugno sul sentiero che da Gandria sale verso Brè (zona valle della Pioda). Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.
Si tratta di un cittadino tedesco di 61 anni residente in Germania. Le forze dell'ordine aggiungono che gli accertamenti volti a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente proseguono.
Giova ricordare che il corpo privo di vita della vittima è stato trovato verso le 10:30, dopo che alle 08:30 era stata segnalata la presenza di uno zaino con effetti personali sul sentiero.
L'uomo sarebbe precipitato per alcuni metri, a circa 492 metri di altitudine.