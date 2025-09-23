La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider durante la conferenza stampa dell'annuncio dei premi di cassa malati 2026. KEYSTONE

L'anno prossimo per la cassa malati gli assicurati dovranno sborsare in media il 4,4% in più. Nel 2026 - rende noto oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - il premio medio mensile sarà pari a 393,30 franchi, ovvero 16,60 franchi in più rispetto al 2025.

Hai fretta? blue News riassume per te I premi delle casse malati aumenteranno in media del 4,4% nel 2026 in Svizzera: in Ticino del 7,1%, nei Grigioni 5,5%.

L'anno prossimo il premio medio dell'assicurazione sanitaria sarà di 393,30 franchi al mese.

In molte regioni i premi aumenteranno ancora di più e in un cantone addirittura diminuiranno. Mostra di più

Il Ticino registra l'aumento più marcato: +7,1% a 501,50 franchi. Mentre i residenti di Zugo beneficeranno di un generoso calo del 14,7% a 264,50 franchi.

Ancora una volta il cantone a sud delle Alpi si trova confrontato con il maggiore incremento a livello nazionale. Anche se nei due anni precedenti la variazione del premio mensile era più marcata (+10,5% nel 2024 e 2025), a partire dal prossimo 1° gennaio l'aumento medio in termini reali per i ticinesi sarà comunque pari a 33,20 franchi, ovvero il doppio rispetto alla media nazionale nonché l'unico nella Confederazione a sforare la soglia dei 500 franchi.

È lecito, quindi, parlare dell'ennesima «stangata». Nei Grigioni il rincaro medio per il 2026 è del 5,5% (+18,10 franchi per un totale complessivo di 347,50 franchi al mese).

Anche esaminando i costi per le varie fasce di età gli aumenti per i ticinesi risultano superiori rispetto agli altri cantoni sia in termini percentuali che reali. Per gli adulti (a partire dai 26 anni) il premio mensile medio aumenterà di 37,60 franchi (+6,9%) attestandosi a 582,60 franchi.

Quello per i giovani adulti (dai 19 ai 25 anni) crescerà di 27,90 franchi (+7,3%) raggiungendo i 409,80 franchi. Mentre il premio medio per gli assicurati minorenni (dai 0 ai 18 anni) aumenterà di 10,60 franchi (+7,7%) a 148,20 franchi.

A titolo di paragone, a livello nazionale l'aumento sarà di 18,50 franchi (+4,1% a 465,30 franchi) per gli adulti; 13,30 franchi (+4,2% a 326,30 franchi) per i giovani adulti e di 5,70 franchi (+4,9% a 122,50 franchi) per i minorenni.

L'aumento dei premi annunciato oggi rientra tutto sommato nelle aspettative. In precedenza, vari analisti - basandosi in particolare sull'aumento dei costi sanitari denotati nei primi sei mesi dell'anno - attendevano un incremento attorno al 3-5% rispetto al 2025.

Il caso anomalo di Zugo

Ma incidere sulla media a livello nazionale più bassa rispetto al passato, va sottolineato, è il generoso calo del premio concesso ai residenti di Zugo (-14,7%), i quali l'anno prossimo pagheranno 45,60 franchi in meno al mese e, grazie ad un premio medio pari a 264,50 franchi (il più basso in Svizzera), quasi la metà che in Ticino.

Il «maxi sconto» nel cantone della Svizzera centrale è frutto di un progetto dell'esecutivo zughese - approvato poi dal Gran Consiglio a inizio anno - che ha deciso di coprire nel 2026 e nel 2027 pressoché tutti i costi delle cure ospedaliere (prestazioni stazionarie) dei propri abitanti.

Forte di un'eccedenza di svariate centinaia di milioni di franchi, Zugo alleggerirà così per i prossimi due anni l'onere delle casse malati, che non dovranno farsi carico delle spese di degenza degli assicurati residenti nel cantone.

Lo sgravio non tiene comunque conto delle spese ambulatoriali, come ad esempio visite mediche, fatture per medicinali o cure a domicilio.

Non sorprende quindi che, considerando questa situazione assai anomala, ben la metà dei cantoni ha subito un rincaro superiore alla media nazionale del 4,4%.

«Questo sistema ha un costo»

«Abbiamo un sistema sanitario eccellente in Svizzera, ma questo sistema ha un costo», ha evidenziato questo pomeriggio in conferenza stampa a Berna la responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) Elisabeth Baume-Schneider.

Il continuo aumento dei premi delle casse malati - sopratutto in Ticino - è una conseguenza diretta della crescita costante dei costi sanitari, ha puntualizzato. I premi, infatti, devono coprire le spese attese per ogni assicuratore e ogni cantone.

L'ennesimo incremento, ha ribadito la consigliera federale giurassiana, «è riconducibile a molteplici fattori, come la maggiore aspettativa di vita della popolazione o i progressi medici, che si traducono in nuove opzioni terapeutiche e medicamenti innovativi all'avanguardia. Inoltre, si osserva un aumento delle prestazioni erogate pro capite».

La ripartizione delle cure stazionarie all'ambulatoriale

Davanti ai media, la direttrice dell'UFSP Anne Lévy ha dal canto suo ricordato l'importanza del trasferimento delle cure stazionarie verso un regime ambulatoriale (indicato dal punto di vista medico) per contenere i costi complessivi.

Oggi, tuttavia, questo trasferimento (ambulatorizzazione) comporta ancora oneri finanziari per chi paga i premi, visto che i trattamenti ambulatoriali sono finanziati esclusivamente dai premi versati dagli assicurati, mentre i trattamenti stazionari sono parzialmente finanziati dai cantoni.

«Tale ripartizione cambierà però a partire dal 2028, quando entrerà in vigore il finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie, approvato dal popolo elvetico lo scorso anno», ha sottolineato Lévy.

Le misure per arginare i costi nel futuro

La popolazione è ormai rassegnata ai costanti aumenti dei premi di cassa malati. Dalla politica arrivano puntualmente nuovi spunti per arginare i costi sanitari, eppure l'evoluzione dei premi dal 1996 non si è mai placata. Lo scorso anno, il popolo svizzero ha votato su tre modifiche di legge.

Dal 2026, con l'entrata in vigore del controprogetto all'iniziativa per un freno ai costi, il Consiglio federale definirà nuovi obiettivi di crescita massima per quanto concerne gli oneri nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Contemporaneamente, l'anno prossimo entrerà in vigore anche il controprogetto all'iniziativa per premi meno onerosi, secondo cui i cantoni dovranno prestare un contributo minimo al finanziamento delle riduzioni dei premi.

Mentre il finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie, che come detto entrerà in vigore nel 2028, dovrebbe alleviare il carico sulle spalle degli assicurati, poiché le prestazioni ambulatoriali non saranno più finanziate esclusivamente tramite i premi, ma anche tramite i cantoni.

In vista una tavola rotonda con gli attori del settore

Ma, oltre a tali misure, sono necessarie soluzioni concrete da attuare in tempi rapidi. La ministra Baume-Schneider ha pertanto istituito una tavola rotonda alla quale partecipano diversi attori del settore sanitario con l'obiettivo di sviluppare strategie di contenimento dei costi a breve e medio termine.

«A fine 2024 i partecipanti si sono impegnati a conseguire risparmi per circa 300 milioni di franchi all'anno a partire dal 2026», ha ribadito la consigliera federale socialista. Le prime misure verranno approvate in occasione della prossima tavola rotonda che si terrà a ottobre.