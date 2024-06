Immagine d'illustrazione sda

Se l'iniziativa per premi meno onero sarà bocciata, il PS rilancerà l'idea di una cassa malattia unica. Il Partito socialista ha già adottato una risoluzione che chiede la creazione di una cassa malattia unica, ha dichiarato alla RTS il co-presidente del gruppo alle Camere federali, Samuel Bendahan (VD).

Un Röstigraben si sta delineando sull'iniziativa per premi meno onerosi. Per Pierre-Yves Maillard (PS/VD) questo dimostra che è possibile fare progressi su questo tipo di progetto. Il Cantone di Vaud, che ha già introdotto un tetto ai premi, ha accettato il testo con il 60,6% dei voti. Per Maillard, si tratta di una conferma del modello già esistente.

A livello nazionale, invece, è stato il no ad avere la meglio. «L'argomentazione degli oppositori che ha avuto maggior peso è stata sostenere che, poiché sarebbe spettato alla Confederazione pagare il supplemento, i cantoni con premi più bassi avrebbero dovuto pagare per quelli con premi più alti», ha detto Maillard alla radio RTS.

