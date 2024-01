Prestigioso premio per un quartiere di Cham. (Immagine d'archivio) Keystone

Un nuovo quartiere di Cham (ZH) basato su energie rinnovabili e neutrale a livello climatico ha ricevuto il premio Watt d'Or 2024. Con l'onorificenza l'Ufficio federale dell'energia (UFE) premia prestazioni meritevoli in ambito energetico.

Il quartiere in questione dispone di circa 1000 appartamenti e offre altrettanti posti di lavoro, scrive l'UFE presentando il premio di quest'anno. La zona produce per la maggior parte l'energia che serve grazie a idroelettrico e fotovoltaico. Per la precisione, il Watt d'Or va al Cham Group e ai suoi partner, per la categoria «Energie rinnovabili».

Per la sezione dedicata alle costruzioni, è stata premiata la scuola secondaria Knonau-Maschwanden-Mettmenstetten (ZH). I cinque edifici che la compongono e la piscina sono a impatto zero, grazie all'uso di impianti fotovoltaici, pompe a calore e impianti di cogenerazione.

A livello di tecnologie energetiche, ha vinto un progetto pilota dell'azienda argoviese AEW Energie, sviluppato in collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo (ETH). Grazie a un algoritmo per l'ottimizzazione, la rete elettrica è stata rafforzata di un decimo, spiega l'UFE.

Sempre un algoritmo, questa volta per la coordinazione delle stazioni di carica di veicoli elettrici, ha ottenuto il premio nella categoria dedicata alla mobilità energeticamente efficiente. Il progetto della Clemap e della Otto Fischer (entrambe realtà di Zurigo) potrebbe ad esempio adeguare le prestazioni dei punti di ricarica alla produzione di energia fotovoltaica.

miho, ats