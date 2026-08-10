Il raggiro è partito da una prenotazione reale. I criminali conoscevano nomi e dettagli del soggiorno. Dopo la denuncia, però, rintracciarli si è rivelato troppo complesso.

La vittima ha perso 300 dollari.

Hai fretta? blue News riassume per te Un 69enne del Luganese è stato truffato dopo aver ricevuto un messaggio WhatsApp apparentemente legato a una prenotazione reale su Booking.

Ha versato 300 dollari a una piattaforma estranea all’hotel.

Il caso si inserisce in un aumento delle frodi legate alle prenotazioni alberghiere, rese più credibili dall’uso di dati autentici dei clienti.

La denuncia non ha portato all’identificazione dei responsabili.

Le autorità sottolineano l’importanza della prevenzione contro raggiri digitali sempre più sofisticati. Riepilogo creato con

A tradire la vittima è stata proprio la precisione del messaggio ricevuto. Il mittente conosceva infatti informazioni reali sul soggiorno prenotato tramite Booking, abbastanza da convincere un 69enne del Luganese che la richiesta di pagamento provenisse davvero dall’albergo scelto per una trasferta in Kosovo.

A raccontare il caso è il «Corriere del Ticino». Alla fine di giugno, l'uomo e altri partecipanti a un matrimonio ricevono una comunicazione via WhatsApp relativa alla loro prenotazione.

«All’inizio mi è stato chiesto di confermare diversi dettagli della prenotazione», ha spiegato l’uomo nella denuncia presentata a luglio. Poi arriva la richiesta di pagamento. Il protagonista di questa storia versa 300 dollari con la carta di credito, convinto di saldare la camera.

I soldi, però, non finiscono all’hotel in Kosovo, bensì su una piattaforma online con un dominio legato all’arcipelago Chagos, nell’Oceano Indiano.

Capito il raggiro, l’uomo avvisa immediatamente gli altri membri della comitiva: nessuno di loro aveva ancora pagato.

Una truffa sempre più credibile

Secondo il «Corriere del Ticino», i tentativi di frode collegati a prenotazioni su Booking sono aumentati dopo la scoperta, in aprile, di una falla che avrebbe permesso ai criminali informatici di accedere ai dati di migliaia di utenti.

Proprio la disponibilità di informazioni reali rende il meccanismo particolarmente insidioso. Il portavoce dell’Ufficio federale della sicurezza informatica (UFCS) Max Klaus ha confermato che «i truffatori fanno riferimento a una prenotazione già effettuata», rendendo i messaggi molto più convincenti rispetto ai comuni tentativi casuali.

In tre mesi l’UFCS ha ricevuto 170 segnalazioni. Le comunicazioni relative a prenotazioni alberghiere sono passate da 13 in aprile a 93 in maggio, per poi scendere a 76 complessive tra giugno e luglio.

La denuncia si ferma

Il 69enne si è rivolto al Ministero Pubblico soprattutto per mettere in guardia altre potenziali vittime. Il 28 luglio, però, è stato emesso un decreto di non luogo a procedere.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ticinese, per identificare gli autori sarebbero state necessarie richieste di assistenza giudiziaria internazionale, senza alcuna certezza di ottenere risultati.

La vittima ha riassunto così la difficoltà: cercare i responsabili richiederebbe «un lavoro completamente sproporzionato rispetto alle piccole somme in gioco». Eppure, ha osservato, moltiplicando quei piccoli importi per centinaia di persone, il bottino complessivo può diventare molto rilevante.

«Occorre purtroppo prendere atto che siamo di fronte al crimine perfetto», ha scritto il 69enne.

Resta quindi soprattutto la prevenzione. In Ticino, secondo i dati riportati dal quotidiano, la Sezione analisi tracce informatiche ha bloccato e recuperato pagamenti per oltre 40 milioni di franchi, mentre i danni effettivi sono stati pari a circa 5 milioni.