Svizzera Voci critiche sulle misure annunciate per aumentare la sicurezza del trasporto merci

SDA

12.9.2025 - 11:51

I proprietari di vagoni si lamentano.

Keystone

Le misure annunciate ieri dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per aumentare la sicurezza del trasporto merci, in seguito all'incidente nel tunnel di base del San Gottardo del 2023, scontentano l'Associazione svizzera proprietari raccordi e carri privati (VAP).

Keystone-SDA





Nel comunicato odierno si citano quali problemi principali l'aumento dei costi, la carenza di vagoni merci e la stretta tempistica.

Interrogata da Keystone-ATS, l'associazione stima infatti l'incremento delle spese nel valore di milioni di franchi, a carico quasi interamente dei proprietari di vagoni, i quali saranno pertanto confrontati anche con un aumento massiccio dell'onere organizzativo.

Inoltre biasima l'eccessivo aumento del carico di lavoro per i suoi rappresentanti rispetto agli altri attori in gioco, quali i trasportatori e i gestori delle infrastrutture.

Anche l'immediata entrata in vigore delle prescrizioni, oltretutto da completare entro fine anno, viene criticata, visto che, secondo il VAP, non è ancora chiaro come queste andranno attuate. «Già oggi mancano le società di manutenzione, le capacità, le risorse e i componenti», si rimarca nella nota.

Poca disponibilità e più traffico le conseguenze

A breve termine – si aggiunge – potrebbero venirsi a creare dei colli di bottiglia, potenzialmente compromettenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di beni in Svizzera. A medio termine invece, il trasporto su strada riacquisterà maggiore convenienza, causando un aumento delle emissioni e del rischio d'incidenti.

Pur con queste misure, si sottolinea però che non si raggiunge una garanzia assoluta di sicurezza.

Ricordiamo che, in seguito al rapporto del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza della Confederazione (SISI), l'UFT ha deciso un aumento obbligatorio delle dimensioni delle ruote dei carri merci e un'intensificazione delle ispezioni tecniche, con la corrispettiva documentazione che dovrà sempre essere aggiornata.

A favore della mossa si sono già espresse le Ferrovie federali svizzere.

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Dopo gli US Open Djokovic vola in Grecia, cresce la tensione con la Serbia: «Traditore»

Svizzera. 64 milioni di franchi per rafforzare la lotta ad AIDS, malaria e tubercolosi

Anche per carri armati e obici. Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS

In vendita solo in Svizzera. Swatch replica ai dazi USA con un orologio davvero speciale

