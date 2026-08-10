Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia aggiornato alle 12.30 colombiane è di 111 morti e 87 feriti.

Lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espriella nel suo primo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato dell'emergenza.

Il presidente ha riferito che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime e i danni del sisma. «Il governo nazionale ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità è salvare le persone sotto le macerie», ha affermato de la Espriella.

Il presidente colombiano ha confermato che verrà decretato lo stato di calamità nazionale e ha annunciato che tutte le informazioni verranno convogliate al Comando unificato che pubblicherà rapporti aggiornati ogni due ore circa.

Il primo bilancio fornito dal capo dello Stato riferisce anche di «1'575 abitazioni colpite, 37 abitazioni completamente distrutte, 61 edifici crollati, 18 centri di salute colpiti, 52 centri educativi e 17 centri comunitari colpiti, 18 strade danneggiate e sei aeroporti colpiti».

De la Espriella ha inoltre riferito che il coordinamento degli aiuti internazionali sarà a carico del ministero degli Esteri mentre l'aiuto alla popolazione verrà gestito dalla «first lady», Ana Lucía Pineda.

Intanto, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha espresso il suo «affetto e la sua solidarietà» al popolo colombiano in seguito al terremoto che ha colpito il Paese, e ha manifestato il suo sostegno alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti.

«La Spagna è al fianco della Colombia in questi momenti difficili», ha dichiarato il premier in un messaggio pubblicato sui social media.