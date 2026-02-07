Il presidente del Centro, Philipp Matthias Bregy Keystone

Per il presidente del Centro Philipp Matthias Bregy, un aumento temporaneo dell'IVA a favore dell'esercito è una soluzione che può ottenere il sostegno della maggioranza. Il suo partito è l'unico a sostenere chiaramente questa posizione.

Keystone-SDA SDA

«Vediamo che la situazione della sicurezza si sta aggravando drasticamente e che la Svizzera non è in grado di farvi fronte», ha affermato il consigliere nazionale vallesano oggi alla radio SRF, aggiungendo che bisogna trovare delle soluzioni. Per lui, un aumento dell'imposta sul valore aggiunto è «la strada democraticamente giusta».

Il riferimento va al progetto presentato dal ministro della difesa Martin Pfister – anche lui del Centro – di coprire il fabbisogno supplementare per la sicurezza (31 miliardi di franchi) con un aumento dell'IVA dello 0,8% per dieci anni.

Contrariamente a quanto proposto dal Governo, per il Centro il rialzo dovrebbe avere una componente «sociale» e l'aliquota ridotta, così come quella speciale, dovrebbero rimanere invariate. «In questo modo si alleggerisce la pressione sulla classe media e sui più poveri», ha fatto notare Bregy.

Il presidente del partito confida che le entrate supplementari saranno utilizzate in modo mirato, nonostante i passati fallimenti negli acquisti nel settore degli armamenti. «Si è imparato dagli errori del passato e sicuramente non li si ripeterà nella stessa misura».

Ben diversa la posizione della sinistra. Sia i Verdi che il PS hanno bocciato l'aumento proposto, evocando l'esplosione dei costi in ambito militare dovuta all'acquisto degli F-35. Malcontento è emerso anche a destra: UDC e PLR sono certo favorevoli a maggiori fondi per l'esercito, ma ritengono che l'aumento delle tasse sia la strada sbagliata. Oltre al Centro, solo i Verdi Liberali non hanno respinto categoricamente i piani del Consiglio federale, ma hanno mosso diverse critiche.