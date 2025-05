Christina Bachmann-Roth, presidente delle Donne del Centro Keystone

Philipp Matthias Bregy quale candidato alla presidenza del Centro è una scelta «eccellente», ha «un enorme fiuto politico». È quanto ha afferma la presidente delle Donne del Centro, Christina Bachmann-Roth, in un'intervista pubblicata dalla NZZ.

Keystone-SDA SDA

«Se la scelta migliore è un uomo, non è affatto problematico», prosegue Bachmann-Roth, che per la successione di Viola Amherd in Consiglio federale si era espressa chiaramente a favore di una candidata. A suo avviso, comunque, non basta parlare di candidature femminili, bisogna anche che le donne vogliano presentarsi.

Secondo lei, inoltre, le donne devono dimostrare di essere più brave nei partiti borghesi che in quelli di sinistra. «Naturalmente, anche all'interno del nostro partito ci sono molti uomini che sono chiaramente favorevoli al sostegno delle donne», rileva.

La prossima posizione vacante in gioco è la presidenza del gruppo parlamentare e scegliere una donna sarebbe «importante per l'equilibrio all'interno del partito», secondo Bachmann-Roth. Ci sono già chiari segnali all'interno: una candidata disporrebbe di un ampio sostegno.