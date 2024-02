Nicola Siegrist, presidente uscente e Melanie Rufi, vicepresidente dalla GISO, riunitasi questo fine settimana a Bümpliz, nel Canton Berna. KEYSTONE

Il presidente della Gioventù socialista (Giso), Nicola Siegrist, si dimetterà il prossimo giugno. Il 27enne ha dato l'annuncio domenica al termine della due giorni di riunione annuale a Bümpliz (BE).

Il consigliere e studente zurighese ha fatto parte della direzione della Giso per cinque anni, di cui tre come vicepresidente e uno e mezzo come presidente. «Dopo un periodo lungo, emozionante e intenso, è giunto il momento di lasciare spazio alla prossima generazione», ha dichiarato Siegrist in un comunicato stampa. Il successore di Siegrist sarà eletto dai delegati della Giso il 29 giugno.

Sabato e domenica a Bümpliz, circa 150 delegati hanno adottato un documento di posizione sulla giustizia e la sicurezza, tra le altre cose.

In relazione all'imminente secondo anniversario della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, i Giovani socialisti hanno nuovamente chiesto il congelamento e l'esproprio dei miliardi degli oligarchi russi. Questo denaro dovrebbe essere utilizzato per la ricostruzione dell'Ucraina. Inoltre, la Banca Centrale Europea dovrebbe farsi carico del pagamento del debito dell'Ucraina.

La Giso ha anche ribadito il suo sostegno alla 13a pensione AVS, che sarà votata il 3 marzo. Per quanto riguarda il futuro del sistema pensionistico, propone di rafforzare l'AVS abolendo gli altri due pilastri.

ot, ats