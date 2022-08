Il Presidente israeliano vede Cassis e Parmelin, focus sulla scienza

La stretta di mano fra Herzog e Cassis. Keystone

La cooperazione in ambito scientifico è stata al centro della visita in Svizzera del presidente israeliano Isaac Herzog, ricevuto alla Residenza del Lohn a Kehrsatz (BE) dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis e dal consigliere federale Guy Parmelin.

Un memorandum d'intesa è stato firmato per rafforzare la collaborazione fra i ricercatori dei due Paesi.

Non si tratta del primo incontro negli ultimi anni ad alto livello politico sull'asse Svizzera-Israele, Stato che è il terzo partner commerciale di Berna nell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa).

Cassis ha infatti intrapreso una trasferta nel 2020, imitato nel 2021 da Parmelin, quando il vodese ricopriva il ruolo di presidente della Confederazione, ricorda in comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Svizzera e Israele, si legge nella nota, sono all'avanguardia nel campo dell'innovazione, un settore in cui si è discusso di una maggiore collaborazione. In questo contesto, è stato siglato un memorandum d'intesa tra il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e la Fondazione israeliana per la scienza.

In occasione del faccia a faccia con Herzog, Cassis ha poi chiesto di porre fine ai cicli di violenza ricorrenti che hanno causato grandi sofferenze alla popolazione civile israeliana e palestinese.

«Sono convinto che abbiamo bisogno di un orizzonte politico e di un vero e proprio processo politico basato su una soluzione a due Stati e sul diritto internazionale pubblico», ha affermato il ministro degli esteri, ricordando la disponibilità della Svizzera a facilitare la ripresa del dialogo attraverso i suoi buoni uffici.

È stato accolto con favore anche lo slancio creato dalla normalizzazione delle relazioni di Israele con vari Stati arabi. Berna rimane convinta che pure la popolazione palestinese debba trarre vantaggio da questa nuova dinamica, assicura il DFAE.

Altri argomenti abbordati nel corso della visita sono stati l'impatto della guerra in Ucraina sull'area MENA e l'impegno della Confederazione come costruttrice di ponti nel contesto del suo mandato biennale nel Consiglio di sicurezza dell'Onu (2023-2024).

In serata, Herzog sarà poi a Basilea per una cena di gala nel quadro del 125esimo anniversario del primo Congresso sionista, che si sta festeggiando fra ieri e oggi nella città renana. All'evento parteciperà anche il consigliere federale Parmelin in rappresentanza del governo.

bt, ats