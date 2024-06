Ruslan Stefanchuk in conferenza stampa a Palazzo federale. Keystone

Il presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk, oggi in visita in Svizzera, ha giustificato davanti ai media a Palazzo federale l'assenza di un invito della Russia alla Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina.

SDA

L'Ucraina ha cercato senza successo per decenni di negoziare direttamente con la Russia, ha detto Stefanchuk – stando alla traduzione in tedesco effettuata da un interprete – rispondendo alla domanda di un giornalista. Negli ultimi tre anni, l'Ucraina ha perso molte regioni e ha dovuto fare i conti con spostamenti forzati di popolazione. «Ora dobbiamo condurre i negoziati di pace in un nuovo formato».

L'obiettivo della conferenza, che si tiene il prossimo fine settimana sul Bürgenstock (NW), è che tutti gli Stati partecipanti accettino chi è la vittima e chi l'aggressore. «Vogliamo che tutti si schierino con l'Ucraina e dicano un sì deciso a una pace sostenibile e giusta».

gg, ats