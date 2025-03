Cédric Wermuth non è nuovo a esternazioni che fanno discutere. Keystone

Per il co-presidente del Partito socialista svizzero Cédric Wermuth mandare a quel paese il presidente americano Donald Trump era assolutamente necessario, viste le tendenze ritenute fasciste del suo governo.

Keystone-SDA SDA

Tornando, in un'intervista odierna alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ), sulle sue esternazioni di inizio mese che parecchio hanno fatto discutere – «Fuck you, Mr. Trump», aveva scritto sui social – il 39enne non vuole fare marcia indietro. «Trovo molto spiacevole che sia stato necessario dirlo, ma era indispensabile», afferma il consigliere nazionale argoviese.

«Dopo che Zelenski è stato cacciato dalla Casa Bianca, sono partite notizie in stile cronaca sportiva: cosa avrebbe dovuto fare Zelenski di diverso? Ho pensato: fermiamoci, basta. Quello che sta accadendo a Washington va oltre ogni limite: non è più normale, questi sono neofascisti. A quanto pare sono state necessarie le mie parole per poter avviare questa discussione».

Ma per il co-presidente del secondo partito più importante del paese e rappresentato in Consiglio federale – argomentano i giornalisti NZZ – quanto detto non potrebbe essere una mancanza di stile? «È la verità, cos'altro si può dire a quel tizio?», risponde. «Di certo non avrà dormito peggio», conclude l'uomo politico assurto a notorietà nazionale quando è stato presidente della Gioventù socialista (GISO, Juso in tedesco).