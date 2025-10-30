  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Visita di Stato Il presidente sudafricano Ramaphosa in visita a delle aziende della Svizzera orientale

SDA

30.10.2025 - 12:54

Karin Keller-Sutter e Cyril Ramaphosa immortalati mentre visitano un centro di formazione professionale a Niederuzwil (SG)
Karin Keller-Sutter e Cyril Ramaphosa immortalati mentre visitano un centro di formazione professionale a Niederuzwil (SG)
Keystone

Visita nella Svizzera orientale oggi per il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Insieme alla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si è recato in un centro di formazione professionale e in un'azienda a Uzwil (SG), prima di spostarsi a Turgovia.

Keystone-SDA

30.10.2025, 12:54

30.10.2025, 13:00

Si tratta del secondo e ultimo giorno della visita di Stato del presidente sudafricano. Ramaphosa si è recato nella regione natale di Keller-Sutter. A Niederuzwil (SG) è stato accompagnato dalle autorità locali al centro di formazione professionale e continua.

Successivamente si è recato a Uzwil presso l'azienda Bühler, dove il CEO gli ha fornito una panoramica dell'impresa.

Dopo il pranzo previsto nel primo pomeriggio in un castello del Canton Turgovia, stando al programma ufficiale la delegazione sarà infine congedata.

Ieri, in occasione del primo giorno della visita di Ramophosa, la Svizzera e il Sudafrica hanno firmato cinque dichiarazioni d'intenti per approfondire le relazioni tra i due Paesi. Tra gli argomenti trattati figuravano le relazioni commerciali, ma anche la cooperazione nella promozione della pace.

I più letti

«Mosca giustizia o manda a morire i soldati che si rifiutano di combattere in Ucraina»
Sorpresa! Una donna compra della rucola al supermercato e torna a casa con un geco
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate

Altre notizie

Svizzera. In calo nel 2025 gli animali d'allevamento predati dai lupi

SvizzeraIn calo nel 2025 gli animali d'allevamento predati dai lupi

Svizzera. I borghesi chiedono misure contro gli estremisti alle manifestazioni

SvizzeraI borghesi chiedono misure contro gli estremisti alle manifestazioni

Svizzera-Sudafrica. Il presidente sudafricano Ramaphosa è a Berna, ricevuto da Keller-Sutter

Svizzera-SudafricaIl presidente sudafricano Ramaphosa è a Berna, ricevuto da Keller-Sutter