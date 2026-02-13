Alle Assise Criminali Presunta frode milionaria, tre persone a processo

Avrebbero convinto quasi 150 risparmiatori a investire complessivamente circa 8,4 milioni di euro in un fondo presentato come particolarmente redditizio e sicuro. Per questa vicenda, tre persone saranno presto chiamate a rispondere delle accuse davanti alle Assise Criminali.