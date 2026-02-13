Al centro della vicenda c'è un fondo d'investimento.
sda
Avrebbero convinto quasi 150 risparmiatori a investire complessivamente circa 8,4 milioni di euro in un fondo presentato come particolarmente redditizio e sicuro. Per questa vicenda, tre persone saranno presto chiamate a rispondere delle accuse davanti alle Assise Criminali.
Come riporta la RSI, il prodotto finanziario, denominato «Bridge», era stato promosso tra il 2020 e il 2023 anche attraverso eventi organizzati nelle sale di un importante albergo di Lugano.
Agli investitori sarebbero stati prospettati guadagni fino al 5% al mese e rendimenti annuali che potevano raggiungere il 71%, insieme alla promessa di una protezione parziale o integrale del capitale versato.
Secondo l’accusa, tuttavia, gli interessi corrisposti ai clienti non derivavano da reali operazioni finanziarie, ma venivano finanziati utilizzando il denaro affidato al fondo da nuovi investitori.
Sul banco degli imputati compariranno tre persone. Due, entrambe domiciliate in Ticino, si trovano da tempo in libertà. Il terzo accusato, un cittadino italiano di 39 anni, è invece ancora detenuto.