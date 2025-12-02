  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sessione Alle Camere si discute il Preventivo 2026, sul materiale bellico e sulla formazione professionale

SDA

2.12.2025 - 07:15

I "senatori" dedicheranno tutta la mattinata al preventivo 2026 della Confederazione
I "senatori" dedicheranno tutta la mattinata al preventivo 2026 della Confederazione
Keystone

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali. Agli Stati (dalle 08:15 alle 13:00) è di scena il preventivo 2026 della Confederazione, tema che contraddistingue ogni sessione invernale. La Camera del popolo se ne occuperà giovedì.

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:15

02.12.2025, 07:44

La Commissione delle finanze degli Stati ha previsto diversi aumenti in alcune voci di bilancio, in particolare per l'agricoltura. La maggioranza della commissione omologa del Nazionale propone da parte sua di destinare le entrate fiscali supplementari provenienti dal canton Ginevra, pari a 290 milioni di franchi, all'assicurazione contro la disoccupazione.

Tra le voci discordanti figura anche il finanziamento con 10 milioni di franchi dei treni notturni per Malmö (Svezia): la commissione degli Stati si oppone, quella del Nazionale è favorevole.

Altro tema controverso sarà l'esercito: il Consiglio degli Stati dovrebbe approvare un aumento di 70 milioni del budget destinato alla difesa, che raggiungerebbe così i 2,78 miliardi. Il Nazionale dovrebbe seguire l'esempio dei «senatori» e accogliere un aumento del budget destinato all'esercito, nonostante l'opposizione della sinistra.

Come sempre, le discussioni si annunciano lunghe e animate: alla Camera del popolo sono state presentate ben 79 proposte di minoranza.

Materiale bellico e formazione professionale

Il Nazionale (dalle 08:00 alle 13:00) in apertura si occuperà della legge federale sul materiale bellico, dove a far discutere sarà la controversa questione dell'allentamento delle condizioni per la sua esportazione.

Il Consiglio federale ha proposto una riforma che gli consentirebbe una competenza derogatoria a durata limitata per discostarsi eccezionalmente dai criteri di autorizzazione. Nel giugno scorso, però, gli Stati sono andati più lontano rispetto al disegno governativo.

In agenda, pure a livello di divergenze, la modifica della Legge federale sulla formazione professionale, approvata all'unanimità dalla Camera dei cantoni in settembre.

Con essa si prevede di rafforzarla, in particolare introducendo i titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master», preconizzando l'inglese come ulteriore lingua per gli esami federali e istituendo la denominazione protetta «Scuola specializzata superiore».

Il programma include infine tre mozioni che riguardano rispettivamente una base legale per l'aiuto all'Ucraina, un adeguamento delle disposizioni nell'interesse dell'ambiente e del benessere degli animali, nonché i crimini israeliani nella guerra di Gaza.

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Ecco le «trappole» dell'AVS a cui fare attenzione
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia

Altre notizie

Stati Uniti. «Il capo del Pentagono Hegseth è peso per Trump»

Stati Uniti«Il capo del Pentagono Hegseth è peso per Trump»

Hong Kong. Rogo alle torri Wang Fuk Court: «Ci sarà inchiesta indipendente»

Hong KongRogo alle torri Wang Fuk Court: «Ci sarà inchiesta indipendente»

Maltempo. Le alluvioni devastano il sud dell'Asia, il bilancio dei morti supera quota 1.100

MaltempoLe alluvioni devastano il sud dell'Asia, il bilancio dei morti supera quota 1.100