Per aumentare l'attrattiva dell'apprendistato, ai giovani che intraprendono questa formazione andrebbe concessa una settimana di vacanza in più all'anno (da 5 a 6) secondo vari parlamentari. Keystone

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali, col Consiglio nazionale che sarà impegnato per tutta la mattinata (alle 08.00 alle 13.00) col Preventivo 2026 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2027-2029. Il dibattito proseguirà la settimana prossima.

Keystone-SDA SDA

Lunedì scorso, la Camera dei cantoni, a causa della situazione geopolitica instabile attuale, ha deciso di attribuire 70 milioni supplementari (2,78 miliardi al posto di 2,71 miliardi) all'esercito. Il campo rosso-verde si è opposto invano a questo incremento, sottolineando l'importanza, per esempio, della cooperazione internazionale.

Oltre all'esercito, destra e sinistra si sono scontrate anche sul personale della Confederazione. Il plenum ha infatti approvato tagli a questa voce di bilancio per 34 milioni. I «senatori» hanno inoltre cancellato la sovvenzione di dieci milioni di franchi per i treni notturni internazionali.

L'importo è destinato in particolare al collegamento previsto tra Basilea e Malmö, in Svezia. La Commissione delle finanze del Nazionale chiede di mantenere il contributo.

Più vacanze per gli apprendisti?

Agli Stati (08.15-13.00), dopo aver esaminato le divergenze ancora esistenti col Nazionale in merito alla legge federale sul materiale bellico (che si vuole allentare) e quella sugli investimenti esteri (norma che intende sottoporre ad autorizzazione determinate operazioni in settori sensibili da parte di aziende statali straniere), si esamineranno alcune mozioni, fra cui spicca quella inoltrata da Flavia Wasserfallen (PS/BE) che mira ad aumentare a sei le settimane di vacanza per gli apprendisti.

Nel suo intervento (firmato anche da altri 12 «senatori» e «senatrici» del campo rosso verde, ma anche del Centro, del MCG e dei Verdi liberali), la consigliera agli Stati bernese giustifica un aumento delle ferie con la percentuale decrescente di giovani che sceglie il tirocinio, uno strumento che contribuisce a tenere bassa la disoccupazione giovanile tra l'altro. Mentre nei licei e nelle scuole medie specializzate i giovani possono contare su 13 settimane di vacanze all'anno, i tirocinanti ne hanno soltanto cinque.

Per Wasserfallen, grazie agli apprendisti, le aziende formatrici riescono a incrementare la produttività, con un guadagno netto medio di circa 3 mila franchi all'anno per ogni contratto stipulato. La proposta di un'ulteriore settimana di ferie per anno di tirocinio è finanziariamente sostenibile, a suo parere.

Cinque settimane bastano

Nella sua risposta scritta con cui raccomanda al plenum di respingere la mozione, l'esecutivo ricorda che le aziende possono già oggi concedere agli apprendisti più delle cinque settimane di ferie previste dalla legge e molte di loro sfruttano questa flessibilità.

Si tratta di un'opportunità per distinguersi dalla concorrenza ed essere più interessanti agli occhi dei futuri apprendisti. Nei settori dell'edilizia, della costruzione di ponteggi e di binari, della carpenteria e dell'isolamento termico i giovani fino ai 20 anni compiuti hanno già diritto a 30 giorni di ferie all'anno.

Non bisogna poi dimenticare il fattore costi. L'impegno delle aziende nella formazione professionale, sottolinea il Consiglio federale, è volontario: per le ditte una settimana di vacanza supplementare comporta una perdita di produttività. Le assenze degli apprendisti possono infatti ripercuotersi negativamente sul rapporto costi-benefici, condizionando la disponibilità delle aziende e di conseguenza anche l'offerta di posti di tirocinio.