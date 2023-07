Il presidente della Confederazione, Alain Berset, mentre si intrattiene con la popolazione a Aegerten. Keystone

Nel suo discorso del Primo agosto, tenuto lunedì sera ad Aegerten (BE), località nei pressi di Bienne, il presidente della Confederazione Alain Berset ha invitato all'ottimismo e all'impegno. E ciò nonostante le numerose incertezze attuali.

«Quest'anno celebriamo il 175esimo anniversario della nostra Costituzione. Un documento intriso (...) di ottimismo, fiducia e desiderio di andare avanti proprio in un momento in cui lo stato d'animo è piuttosto caratterizzato dall'incertezza», ha detto Berset di fronte a circa 500 persone.

Il presidente della Confederazione ha citato la guerra in Ucraina, la crisi climatica, l'aumento dei prezzi, quello dei costi della sanità e le crescenti disuguaglianze in numerosi Paesi.

Di fronte a queste crisi, «dobbiamo fare in modo di non perderci d'animo», ha sottolineato. Per Berset, «il vero pericolo è avere troppe paure e aggravare così i problemi».

Dobbiamo impegnarci per una Svizzera aperta alle riforme, per una Svizzera intraprendente, per pensioni sicure, per fare in modo che i giovani di questo Paese abbiano buone prospettive, per la parità dei diritti, per l'uguaglianza delle donne, per il progresso scientifico, per il multilinguismo e per la cultura del dialogo.

«E forse è proprio qui che troveremo uno dei benefici dell'incertezza generale che regna attualmente: permetterci di renderci conto di quanto tutti dipendiamo gli uni dagli altri», ha concluso il presidente della Confederazione.

ch, ats