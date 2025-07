"La Svizzera è una comunità che funziona", ha detto il consigliere federale Albert Rösti in un'allocuzione nel Giura. (Immagine d'archivio dello scorso mese di giugno) Keystone

In occasione della festa nazionale, oggi pomeriggio il consigliere federale Albert Rösti ha tenuto un primo discorso a Bonfol (JU) in cui ha posto l'accento sui concetti di crisi e di patria senza dimenticare l'importanza della stabilità economica della Svizzera.

Il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha innanzitutto parlato delle crisi che stanno attraversando il mondo, soffermandosi sulla pandemia da coronavirus e le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente. «Il ritmo delle escalation è talvolta così elevato che è difficile stare al passo e presto vengono dimenticate», ha affermato il politico democentrista in riferimento al conflitto militare tra India e Pakistan all'inizio di maggio.

Tutto ciò è in netto contrasto con i festeggiamenti gioiosi in Svizzera, che «fortunatamente risente solo in misura limitata» delle crisi. La Confederazione è infatti un paese con buone infrastrutture, istituzioni efficienti, certezza del diritto, garanzia della proprietà, un'economia fiorente, grande prosperità, un ambiente pulito e un'elevata qualità della vita.

«Grazie a un'economia forte possiamo permetterci un livello salariale elevato», ha proseguito il bernese. La Svizzera ha un debito pubblico inferiore rispetto ad altri paesi e il franco è una delle valute più stabili al mondo.

Molti hanno «ricominciato a prendere coscienza» dell'importanza della patria quando Blatten (VS) è stato sepolto sotto una valanga di detriti e «i suoi abitanti hanno perso il loro villaggio, la loro patria».

La visita a Blatten ha colpito Rösti nel profondo e gli ha dato molto da pensare. Non si tratta solo di perdite materiali, ma anche della comunità del villaggio, del legame con gli antenati e dei ricordi personali che risalgono all'infanzia.

Il fatto che la popolazione voglia ricostruire il proprio villaggio è un segno della forza della Svizzera. Gli abitanti hanno potuto contare su donazioni da tutto il paese e sulla rapida reazione della Confederazione. Blatten ha dimostrato «che la Svizzera è una comunità che funziona».

A Bonfol il consigliere federale ha dato il via a un tour che lo porterà a pronunciare, oggi e domani, altre cinque allocuzioni in altrettante località della Svizzera tedesca e romanda.