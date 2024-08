La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider oggi in Vallese Keystone

Dopo essere stata costretta da un temporale ad annullare il suo discorso ieri a Rorschach (SG), Elisabeth Baume-Schneider ne ha tenuto uno Saint-Pierre-de-Clages, in Vallese, dove ha preso parte a uno dei tradizionali brunch del Primo agosto.

SDA

La «ministra» ha reso omaggio alla diversità e all'unità del Paese.

Questa diversità deve andare di pari passo con «la volontà di vivere insieme, di condividere un progetto discusso e comune per la società», ha affermato la giurassiana.

In un cantone bilingue come il Vallese, «probabilmente lo sapete meglio di chiunque altro», ha sottolineato davanti ai circa cento ospiti del brunch.

Per Baume-Schneider è fondamentale preservare «una sana cultura del dibattito», evitando i rischi della polarizzazione.

Ci sono molte «opportunità», come le votazioni, che «ci permettono di non chiuderci in una bolla, di non rifuggire dal dialogo e di coltivare la ricchezza di questa diversità», ha proseguito.

La diversità richiede anche una cultura del compromesso, che permetta al Paese di «andare avanti». In particolare, la consigliera federale ha parlato dell'importanza di condurre «negoziati continui» per garantire una «stabilità sociale» che non lasci «nessuno ai margini».

Questa «sicurezza sociale» ha un costo, ha ammesso la socialista, ritenendo però che si debba parlare di investimenti piuttosto che di spese. Investire nella sanità e nella formazione, ad esempio, riduce i costi per lo Stato nel lungo periodo, ha sostenuto.

All'evento, tenuto alla Maison des résistants, hanno partecipato anche diverse personalità politiche vallesane, tra cui il consigliere di Stato Mathias Reynard, il consigliere nazionale Benjamin Roduit (Centro/VS) e la presidente del Gran Consiglio, Muriel Favre-Torelloz.

mh, ats