Decine di migliaia di persone si sono radunate sulle piazze delle principali città svizzere in occasione della Festa dei lavoratori. Nei vari discorsi pronunciati non sono mancate allusioni all'aumento del populismo e critiche al presidente americano Donald Trump.

Dimostranti con cartelli e bandiere marciano per le strade di Ginevra durante la parata della Festa del Lavoro del Primo Maggio. KEYSTONE/Martial Trezzini

Keystone-SDA SDA

A Zurigo la presidente del sindacato Unia, Vania Alleva, si è scagliata contro Trump «e la sua banda di tecno-oligarchi». «Dove la destra razzista è in ascesa, i diritti fondamentali, i diritti umani e le libertà conquistate a fatica sono in pericolo», ha dichiarato sulla celebre Sechseläutenplatz, al termine del corteo ufficiale a cui hanno partecipato, secondo gli organizzatori, quattordicimila persone.

A pochi chilometri di distanza, a Winterthur (ZH), anche la copresidente del Partito socialista, Mattea Meyer, ha preso di mira Trump: «Quello a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti è un vecchio sodalizio tra capitale e politiche antifemministe, antiecologiche e antidemocratiche che punta a una sola cosa, la sottomissione».

La parlamentare zurighese ha poi condannato l'atteggiamento del Consiglio federale, reo, a suo dire, di non perdere occasione per «inchinarsi al regime statunitense». Per Meyer, in questo momento la Svizzera dovrebbe invece rafforzare i legami con l'Unione europea.

Tono simile nel discorso di Wermuth

Di tono simile è stato il discorso tenuto a Liestal (BL) dall'altro copresidente del PS, Cédric Wermuth: «Mentre il mondo si ribella contro gli aspiranti dittatori come Trump, il Consiglio federale cerca di sfruttare ogni opportunità per concludere affari anche con i peggiori soggetti possibili, pur di guadagnare qualche franco in più».

Wermuth ha poi attaccato la destra politica, colpevole di fare gli interessi dei super ricchi pur spacciandosi per paladina del popolo.

A Olten (SO), il consigliere federale socialista Beat Jans ha chiesto ai manifestanti di non lasciarsi «sopraffare dalle notizie negative provenienti dal mondo e dai venti provenienti da destra».

L'isolazionismo, il nazionalismo e l'intolleranza nei confronti degli stranieri non sono mai stati una soluzione, ha aggiunto, secondo il testo del suo discorso.

Baume-Schneider denuncia i femminicidi

A Friburgo la sua collega di governo Elisabeth Baume-Schneider ha denunciato la serie di femminicidi in Svizzera. La situazione è inaccettabile, ha dichiarato la socialista giurassiana, stando al testo del suo discorso. «Quattordici assassini di donne negli ultimi cinque mesi! Questo mi rende furibonda».

E a ciò si aggiungono i tentativi di omicidio che si verificano settimana dopo settimana. Baume-Schneider ha invitato tutti a lottare per una società in cui le donne siano libere di fare quello che vogliono del loro corpo e in cui non ci sia violenza sessuale.

Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS), ha esaltato la solidarietà aggregatrice del mondo del lavoro, confrontato con l'ascesa dell'estrema destra in diversi Paesi, alle tendenze dittatoriali e fanatiche in altri e alle guerre. Nel suo discorso a Le Sentier (VD) ha invitato alla convivenza e alla resistenza collettiva.

Cortei in varie città svizzere

Cortei si sono svolti anche in altre città svizzere: a Basilea erano in 3000 a manifestare sotto il motto «Solidarietà invece di odio – forti insieme!». A Ginevra in 2500 hanno auspicato il rafforzamento della lotta collettiva contro l'ascesa delle forze reazionarie a Ginevra, in Svizzera e all'estero.

Nella città di Calvino si è anche tenuta una manifestazione con 500 persone sulla Place des Nations per denunciare le misure di austerità che interessano l'intero sistema delle Nazioni Unite. A Berna, infine, un migliaio di persone ha sfilato per il centro fino a raggiungere Piazza federale.

Da notare, per concludere, che le varie manifestazioni si sono tenute senza grossi incidenti. Alcuni disordini, di lieve entità, sono avvenuti a Zurigo al termine della parte ufficiale. La polizia ha indicato su X di essere intervenuta utilizzando proiettili di gomma e agenti irritanti per rispondere agli attacchi di cui era stata vittima.