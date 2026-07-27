La donna è stata trovata priva di sensi al bagno pubblico e trasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia sta accertando le cause dell’accaduto.

Una donna di 82 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì 27 luglio dopo essere stata trovata priva di sensi nella piscina olimpionica del bagno pubblico di Bellinzona.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 16. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’anziana, cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese, è stata tratta in salvo da un bagnino, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno proseguito la rianimazione e trasportato la donna in ambulanza all’ospedale. In base alle indicazioni dei medici riferite dalla polizia, l’82enne versa in gravi condizioni.

Sono intervenuti anche agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Bellinzona. Le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto non sono ancora state stabilite e saranno oggetto dell’inchiesta di polizia.