Il 23%, ossia quasi un quarto, dei 1260 articoli elettrici controllati nel 2023 dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI presentava difetti di maggiore o minore entità.

Ciò ha portato l'ESTI ad emanare 114 divieti di vendita. I consumatori dovrebbero fare attenzione a prodotti offerti a prezzi stracciati, specie se acquistano su piattaforme web non europee.

L’ESTI ha come compito il controllo – mediante campionatura e in base ai rischi – della conformità e sicurezza di prodotti elettrici commercializzati per l'uso domestico, per l'ufficio, l'artigianato e l'industria.

L'anno scorso, stando a un comunicato odierno dell'ESTI, dei 1260 prodotti elettrici a bassa tensione verificati, 210 articoli presentavano difetti formali o tecnici. In 202 sono emersi difetti di sicurezza che possono comportare potenziali pericoli come scosse elettriche, ustioni, sviluppo di fumo o incendio.

In caso di pericolo per le persone o in assenza di prove della conformità, l’ESTI può vietare la commercializzazione di un determinato prodotto: nel periodo in rassegna sono quindi stati emanati 114 divieti di vendita che hanno interessato lampade LED, lampade con laser, caricabatterie, nonché powerbank, impianti fotovoltaici Plug&Play e accumulatori a batteria.

Sono stati nuovamente proibiti numerosi apparecchi elettrici provvisti di spine estere non autorizzate, in particolare di spine Schuko. Quest'ultima è di principio vietata in Svizzera poiché, nel tentativo di inserire la spina nella presa o tramite manipolazioni errate al collegamento a innesto, possono essere toccate parti sotto tensione. Inoltre, tali collegamenti a innesto possono sovraccaricarsi durante l'uso e quindi causare un incendio. I consumatori dovrebbero rifiutare tali apparecchi elettrici direttamente presso il punto vendita e possono effettuare una segnalazione all’ESTI.

L'ESTI invita quindi i consumatori alla prudenza, specie se acquistano su piattaforme e siti web non europei senza un indirizzo di contatto svizzero. In caso di acquisti di questo tipo, l'acquirente diventa importatore e si assume quindi la responsabilità per i pericoli e i rischi derivanti dall'apparecchio.

Attenzione anche alle offerte a prezzi stracciati, avverte l'ESTI. Spesso questi apparecchi offerti sono merce scadente con esame dei prodotti lacunoso che, con un uso prolungato, possono non essere sufficientemente sicuri.

