Gli affreschi della chiesa di Santa Maria del Castello di Mesocco saranno oggetto di un progetto di studio e conservazione sviluppato la SUPSI.

Il tema è stato al centro di un convegno internazionale il 22 e 23 maggio a Soazza. La principale preoccupazione riguarda il grande affresco sulla parete nord- occidentale della chiesa, considerato oggi la «priorità assoluta» dal punto di vista conservativo. L'opera è attribuita a pittori lombardi della bottega dei Seregnesi e risale al Quattrocento. Secondo i sopralluoghi degli ultimi mesi, nella parte inferiore delle pitture sono emersi diversi segni di degrado, oltre a possibili fenomeni biologici e criticità legate all'umidità.