MeteoSvizzera ha infatti deciso di estendere l’allerta di grado 4 per il Ticino centrale e meridionale da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto, alle 20.

L’ondata di caldo che interessa il Ticino centrale e meridionale continuerà più del previsto. MeteoSvizzera ha infatti deciso di prorogare l’allerta canicola, inizialmente prevista fino a mercoledì 5 agosto, estendendola fino alle 20 di venerdì 7 agosto.

Il livello di pericolo resta fissato a 4 su una scala di 5, corrispondente a una situazione di forte intensità.

Nessun cambiamento, invece, per il Vallese e le pianure nordalpine, dove l’allerta di grado 3 (marcato) dovrebbe concludersi come previsto tra due giorni.

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Resta inoltre in vigore, fino a nuovo avviso, il divieto di accendere fuochi all’aperto. Il pericolo di incendi boschivi è classificato di grado 4 nella maggior parte della Svizzera, mentre raggiunge il livello massimo (5, molto forte) sulle Alpi, nel Canton Ginevra, nel Liechtenstein e nella fascia compresa tra il Lago di Costanza e Soletta.