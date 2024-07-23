Era accusato di aver stuprato una giovane con cui aveva una relazione nel 2018. Secondo l'accusa, il giovane era tornato a casa con la donna per mangiare una pizza, riferendo che non sarebbero stati soli, e avrebbe abusato di lei.

Lei era vergine e testimone di Geova e avrebbe tentato di allontanarlo due volte prima del rapporto sessuale.

L'imputato sosteneva invece che lei fosse consenziente, ricorda l'emittente di Comano.

L'accusa chiedeva una condanna a 34 mesi, ma il difensore, invocando il principio in dubio pro reo, ha chiesto il proscioglimento.