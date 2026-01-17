«Democrazia, invece che dittatura del WEF», è uno degli slogan. Keystone

È in corso la marcia verso Davos degli oppositori al Forum economico mondiale (WEF): circa 600 persone si sono incamminate stamane da Küblis, località a una ventina di chilometri dal luogo dove si tiene il WEF, con l'obiettivo di raggiungere la cittadina alpina.

Keystone-SDA SDA

La partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'incontro rende ancora più importante sollevare una voce contraria, ha argomentato Maeva Strub, portavoce del collettivo «Strike-WEF» che promuove anche quest'anno la marcia, autorizzata dalle autorità. Le decisioni prese al Forum sono antidemocratiche, poiché vengono adottate senza consultare la popolazione e senza tener conto dei suoi interessi, ha aggiunto.

I manifestanti chiedono la fine del capitalismo e delle guerre, entrambi fattori che a loro avviso accelerano il collasso climatico, e auspicano una democratizzazione dell'economia, affinché sia orientata ai bisogni.

L'anno scorso alla marcia avevano partecipato circa 400 persone.