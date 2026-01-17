  1. Clienti privati
Forum economico È partita la marcia-protesta anti-WEF verso Davos, «Trump dà la spinta»

SDA

17.1.2026 - 11:22

La marcia di protesta verso Davos parte da Küblis
La marcia di protesta verso Davos parte da Küblis
KEYSTONE

È partita la marcia verso Davos degli oppositori al Forum economico mondiale (WEF): circa 600 persone si sono incamminate stamane da Küblis (GR), località a una ventina di chilometri dal luogo dove si tiene il WEF, con l'obiettivo di raggiungere la cittadina alpina.

Keystone-SDA

17.01.2026, 11:22

Forum economico. Record di VIP al WEF, i servizi di sicurezza mai così tanto sotto pressione

Forum economicoRecord di VIP al WEF, i servizi di sicurezza mai così tanto sotto pressione

La partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'incontro rende ancora più importante sollevare una voce contraria, ha argomentato Maeva Strub, portavoce del collettivo «Strike-WEF» che promuove anche quest'anno la marcia, autorizzata dalle autorità.

Le decisioni prese al Forum sono antidemocratiche, poiché vengono adottate senza consultare la popolazione e senza tener conto dei suoi interessi, ha aggiunto.

Forum economico. Berna sconsiglia di partecipare alla protesta non autorizzata contro il WEF prevista sabato in città

Forum economicoBerna sconsiglia di partecipare alla protesta non autorizzata contro il WEF prevista sabato in città

I manifestanti chiedono la fine del capitalismo e delle guerre, entrambi fattori che a loro avviso accelerano il collasso climatico, e auspicano una democratizzazione dell'economia, affinché sia orientata ai bisogni.

L'anno scorso alla marcia avevano partecipato circa 400 persone.

Forum economico. Sondaggio del WEF: i capi economisti son preoccupati dall'andamento dell'economia mondiale

Forum economicoSondaggio del WEF: i capi economisti son preoccupati dall'andamento dell'economia mondiale

