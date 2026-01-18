  1. Clienti privati
Davos Protesta anti-WEF blocca la strada per circa un'ora

SDA

18.1.2026 - 16:46

Manifestanti vestiti da «Donald Trump»
Manifestanti vestiti da «Donald Trump»
KEYSTONE

Circa 600 partecipanti alla marcia di protesta contro il Forum economico mondiale (WEF) hanno bloccato oggi per un'ora la strada che porta a Davos, in località Laret. La polizia ha infine sciolto il blocco senza incontrare grande resistenza.

Keystone-SDA

18.01.2026, 16:46

I manifestanti sono in marcia da Klosters a Davos: hanno utilizzato l'attraversamento pedonale per sospendere la circolazione sulla strada, ha indicato la polizia cantonale retica a Keystone-Ats.

WEF. A Davos emerge che la ricchezza dei miliardari cresce più rapidamente che mai

WEFA Davos emerge che la ricchezza dei miliardari cresce più rapidamente che mai

Sono stati comunque «per lo più pacifici» e hanno seguito le istruzioni degli agenti. L'anno scorso le forze dell'ordine avevano arrestato circa 30 dimostranti per un'azione simile.

Anche una manifestazione organizzata dai Giovani socialisti (GISO) si è svolta in modo pacifico. Con musica e striscioni, il partito giovanile e i suoi sostenitori si sono riuniti a Davos per chiedere la fine del WEF.

Tensione nella capitale. Protesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Tensione nella capitaleProtesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

