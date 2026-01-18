Manifestanti vestiti da «Donald Trump» KEYSTONE

Circa 600 partecipanti alla marcia di protesta contro il Forum economico mondiale (WEF) hanno bloccato oggi per un'ora la strada che porta a Davos, in località Laret. La polizia ha infine sciolto il blocco senza incontrare grande resistenza.

I manifestanti sono in marcia da Klosters a Davos: hanno utilizzato l'attraversamento pedonale per sospendere la circolazione sulla strada, ha indicato la polizia cantonale retica a Keystone-Ats.

Sono stati comunque «per lo più pacifici» e hanno seguito le istruzioni degli agenti. L'anno scorso le forze dell'ordine avevano arrestato circa 30 dimostranti per un'azione simile.

Anche una manifestazione organizzata dai Giovani socialisti (GISO) si è svolta in modo pacifico. Con musica e striscioni, il partito giovanile e i suoi sostenitori si sono riuniti a Davos per chiedere la fine del WEF.