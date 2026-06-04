Secondo il Governo retico, ciò ha un effetto positivo sulle finanze cantonali. Per il periodo dal 2026 al 2028, il Governo ha fissato un contributo cantonale massimo di 558'000 franchi, come ha scritto giovedì in un comunicato. I costi complessivi ammontano a 1,7 milioni di franchi, di cui la Confederazione dovrebbe ora farsi carico di 1,15 milioni. Il recente dietrofront federale fa seguito a una mozione del consigliere agli Stati grigionese Stefan Engler (Centro).