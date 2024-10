Il PS chiede che la Confederazione acquisti Sandoz Keystone

La Confederazione deve acquisire l'azienda farmaceutica Sandoz. È quanto chiede il PS in una risoluzione approvata oggi nel corso del suo congresso, che si svolge nell'arco di due giorni a Davos (GR).

SDA

Secondo il partito, Sandoz dovrebbe essere trasferita a un istituto di utilità pubblica finanziato con un prestito senza interessi da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).

Il gruppo costa circa 15 miliardi di franchi, è stato sottolineato dal PS, secondo il quale con questa operazione si migliorerebbe l'offerta di farmaci generici, standard e di nuovi antibiotici. Attualmente c'è una carenza di un medicinale su 13 e la situazione rischia di peggiorare a causa della corsa al profitto dei gruppi farmaceutici, secondo il partito.

In una mozione, la sezione zurighese del PS chiedeva di rinunciare a questo acquisto - che sarebbe poco efficace per limitare i prezzi di mercato - e proponeva di chiedere invece alla Confederazione di creare un istituto di pubblica utilità per la produzione di farmaci, vaccini e principi attivi di base. I delegati si sono però espressi in altro modo.

mh, ats