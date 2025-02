I due candidati del Centro per il Consiglio federale, Markus Ritter (a sin.) e Martin Pfister, saranno presenti oggi a Visp per l'assemblea dei delegati del loro partito. Keystone

La prossima elezione in Consiglio federale figura fra i temi oggi nell'agenda dei delegati del Centro a Visp (VS). Sempre nell'Alto Vallese sono attesi a Briga (VS) i delegati del PS per discutere di inclusione e di abolizione del valore locativo.

Keystone-SDA, bu, ats SDA

A Visp, i delegati del Centro potranno conoscere più da vicino i due candidati ufficiali alla successione di Viola Amherd in governo, ossia il consigliere nazionale sangallese Markus Ritter e il consigliere di Stato di Zugo Martin Pfister. I due si sfideranno in un dibattito: spetterà poi all'Assembla federale eleggere il prossimo consigliere federale il 12 di marzo prossimo.

Markus Ritter, 57 anni, è membro del Consiglio nazionale dal 2011. In qualità di presidente dell'Unione svizzera dei contadini è considerato un membro influente del Parlamento. Tuttavia, il fatto di essere sangallese potrebbe essere uno svantaggio, giacché nell'esecutivo federale siede già una rappresentante del suo Cantone, la «ministra» delle finanze Karin Keller-Sutter.

Martin Pfister, 61 anni, è direttore della sanità del suo Cantone dal 2016. Ha studiato storia e germanistica a Friburgo. In alcune interviste ha ammesso di dover migliorare il suo francese. L'Italiano, invece, lo capisce bene, avendo svolto molti giorni di servizio militare a sud delle Alpi.

Tra gli altri argomenti che verranno discussi a Visp figurano le iniziative del Centro per una maggiore equità fiscale, in particolare per le pensioni.

I socialisti si occuperanno in particolare dell'iniziativa sul congedo parentale. All'ordine del giorno anche risoluzioni sul sostegno ai movimenti democratici in Siria e in Serbia.