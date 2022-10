Al via il congresso di due giorni del PS a Basilea

La co-presidente del PS svizzero Mattea Meyer ha aperto il congresso oggi a Basilea Keystone

Il congresso del Partito socialista (PS) svizzero si è aperto oggi a Basilea. Tra i temi in programma l'approvvigionamento energetico, il rafforzamento del potere d'acquisto e l'Europa.

«La politica europea è un argomento difficile da affrontare per tutti i partiti, ma non evitiamo la discussione», ha dichiarato la co-presidente del PS Mattea Meyer nel suo intervento. Ciò sarà fatto tramite un documento di sintesi, «Partenza verso un'Europa sociale e democratica», che sarà discusso e approvato dal congresso del partito. Si tratta di delineare l'approccio da perseguire nelle relazioni con l'UE.

Altro tema in agenda sono le elezioni federali dell'ottobre 2023. Quali argomenti della campagna elettorale Meyer ha citato il rafforzamento del potere d'acquisto, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e i progressi in materia di uguaglianza e di politica climatica. Nel suo discorso la consigliera nazionale zurighese ha accusato i partiti di destra di voler «cancellare» questi temi.

Dal canto suo, nel suo intervento davanti ai delegati, il consigliere federale Alain Berset ha parlato della vita nei periodi di crisi e ha criticato l'«indifferenza» in politica.

«Dobbiamo fare in modo che i più deboli non debbano stringere ancora di più la cintura», ha sottolineato. L'inflazione colpisce molte persone, secondo Berset. Il ministro della sanità ha pure accennato ai costi delle casse malattia. «Non possiamo accettare che i premi diventino sempre più un peso e addirittura un peso opprimente».

A questo proposito, il consigliere federale socialista ha criticato il «rifiuto di fare delle riforme» in politica. Berset ha fatto riferimento anche al progetto di riforma dell'AVS accolto dal popolo in settembre, ma contro cui si è battuto il Partito socialista. «Il risultato dell'ultima votazione federale non piace in questa sala e posso capirlo», ha aggiunto. Adesso occorre battersi contro il trattamento meno favorevole nei confronti delle donne nel secondo pilastro. «Questa promessa va ora applicata».

Il congresso del PS dura due giorni e si tiene al Congress Center presso la Messeplatz di Basilea.

mp, ats